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WRC / Ралли Монте-Карло / Отчет о секции

Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов

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Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов
Автор:
, Редактор
24 янв. 2020 г., 16:12

Французский гонщик опередил своего напарника Элфина Эванса, Отт Тянак попал в аварию и выбыл из борьбы.

Гонщики на Toyota Себастьен Ожье и Элфин Эванс стали быстрейшими по итогам второго дня Ралли Монте-Карло. Эванс захватил лидерство в первой половине дня, а Ожье выиграл несколько спецучастков после обеда и на последнем отрезке трассы вышел в лидеры, опережая Эванса на 1,2 секунды. После финиша он признался, что прибавить во второй половине дня ему помогли измененные настройки автомобиля.

Третье место занял Тьерри Невилль на Hyundai, четвертым день закончил Себастьен Леб.

Чемпион 2019 года Отт Тянак попал в аварию на четвертом спецучастке. После девяти километров трассы эстонец задел обочину, потерял управление и на скорости 170 километров в час вылетел с дороги. После множества переворотов его автомобиль упал на дорогу, пролегающую под трассой. Вместе со штурманом Тянак сумел самостоятельно покинуть автомобиль, однако врачи оставили экипаж под наблюдением до завтрашнего утра.

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На момент аварии Тянак шел на четвертом месте.

Российский экипаж Николая Грязина и Ярослава Федорова по итогам пятницы занимают третье место в зачете WRC2. От лидера этой группы Мадса Остберга Грязин отстает без малого на 1 минуту и 52 секунды.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Автор Сергей Иванов

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