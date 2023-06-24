Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Казалось, первый же субботний спецучасток кенийской гонки – он носит имя «Сойсамбу» – должен был снять вопрос о том, кто быстрее всех в этой гонке. Себастьен Ожье взял на нем такой темп, что на 30 километрах «привез» почти всем соперникам минимум полминуты. Французу из Toyota не помешало даже проколотое за четыре километра до финиша колесо.

Но нашелся тот, кто не был сразу признать поражение. Калле Рованпера, а отличие от всех остальных, проиграл на «Сойсамбе» всего 7,6 секунды – а на двух следующих допах смог отыграть и их.

После дневного сервиса гонка продолжилась по схожему сценарию: Ожье вновь увеличил отрыв, но Рованпера восстановил статус-кво. Более того, успех на завершавшем день СУ13 «Спящий воин» позволил финну заметно улучшить положение – теперь он отстает от лидера гонки, которого замедлил хлынувший ливень, на 16,7 секунды.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Успех двух гонщиков Toyota дополнили и Такамото Кацута с Элфином Эвансом. Правда, валлиец утром залил мотор при форсировании брода и потерял почти минуту, что стоило ему места в тройке.

Последний из соперников Toyota, занимавший третье место Эсапекка Лаппи на Hyundai, сошел на СУ11 из-за неполадок в трансмиссии. Теперь у корейской марки в строю остался лишь отстающий на четыре минуты Дани Сордо.

Самому испанцу еще столько же проигрывает Отт Тянак из M-Sport Ford, который постоянно терял в субботу время из-за проколов.

Кенийская гонка финиширует в воскресенье, участникам остается преодолеть еще шесть скоростных участков.

Положение на Ралли Сафари после СУ12 (будет обновлено после СУ13)