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Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Весь день француз вел упорное сражение со своим партнером по команде Калле Рованперой, но не смог создать достаточный отрыв – все решится в воскресенье

Александр Кабановский
Автор:
Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Казалось, первый же субботний спецучасток кенийской гонки – он носит имя «Сойсамбу» – должен был снять вопрос о том, кто быстрее всех в этой гонке. Себастьен Ожье взял на нем такой темп, что на 30 километрах «привез» почти всем соперникам минимум полминуты. Французу из Toyota не помешало даже проколотое за четыре километра до финиша колесо. 

Но нашелся тот, кто не был сразу признать поражение. Калле Рованпера, а отличие от всех остальных, проиграл на «Сойсамбе» всего 7,6 секунды – а на двух следующих допах смог отыграть и их. 

После дневного сервиса гонка продолжилась по схожему сценарию: Ожье вновь увеличил отрыв, но Рованпера восстановил статус-кво. Более того, успех на завершавшем день СУ13 «Спящий воин» позволил финну заметно улучшить положение – теперь он отстает от лидера гонки, которого замедлил хлынувший ливень, на 16,7 секунды.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Успех двух гонщиков Toyota дополнили и Такамото Кацута с Элфином Эвансом. Правда, валлиец утром залил мотор при форсировании брода и потерял почти минуту, что стоило ему места в тройке. 

Последний из соперников Toyota, занимавший третье место Эсапекка Лаппи на Hyundai, сошел на СУ11 из-за неполадок в трансмиссии. Теперь у корейской марки в строю остался лишь отстающий на четыре минуты Дани Сордо. 

Самому испанцу еще столько же проигрывает Отт Тянак из M-Sport Ford, который постоянно терял в субботу время из-за проколов. 

Кенийская гонка финиширует в воскресенье, участникам остается преодолеть еще шесть скоростных участков. 

Положение на Ралли Сафари после СУ12 (будет обновлено после СУ13)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:24'26.2  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:24'58.2 32.0
3 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:26'49.6 2'23.4
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:26'51.7 2'25.5
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:27'35.5 3'09.3
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 2:31'32.1 7'05.9
7 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 2:36'41.7 12'15.5
8 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:40'59.5 16'33.3
9 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:47'43.6 23'17.4
10 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:47'54.9 23'28.7
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