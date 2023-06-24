Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари
Весь день француз вел упорное сражение со своим партнером по команде Калле Рованперой, но не смог создать достаточный отрыв – все решится в воскресенье
Казалось, первый же субботний спецучасток кенийской гонки – он носит имя «Сойсамбу» – должен был снять вопрос о том, кто быстрее всех в этой гонке. Себастьен Ожье взял на нем такой темп, что на 30 километрах «привез» почти всем соперникам минимум полминуты. Французу из Toyota не помешало даже проколотое за четыре километра до финиша колесо.
Но нашелся тот, кто не был сразу признать поражение. Калле Рованпера, а отличие от всех остальных, проиграл на «Сойсамбе» всего 7,6 секунды – а на двух следующих допах смог отыграть и их.
После дневного сервиса гонка продолжилась по схожему сценарию: Ожье вновь увеличил отрыв, но Рованпера восстановил статус-кво. Более того, успех на завершавшем день СУ13 «Спящий воин» позволил финну заметно улучшить положение – теперь он отстает от лидера гонки, которого замедлил хлынувший ливень, на 16,7 секунды.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Успех двух гонщиков Toyota дополнили и Такамото Кацута с Элфином Эвансом. Правда, валлиец утром залил мотор при форсировании брода и потерял почти минуту, что стоило ему места в тройке.
Последний из соперников Toyota, занимавший третье место Эсапекка Лаппи на Hyundai, сошел на СУ11 из-за неполадок в трансмиссии. Теперь у корейской марки в строю остался лишь отстающий на четыре минуты Дани Сордо.
Самому испанцу еще столько же проигрывает Отт Тянак из M-Sport Ford, который постоянно терял в субботу время из-за проколов.
Кенийская гонка финиширует в воскресенье, участникам остается преодолеть еще шесть скоростных участков.
Положение на Ралли Сафари после СУ12 (будет обновлено после СУ13)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:24'26.2
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:24'58.2
|32.0
|3
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:26'49.6
|2'23.4
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:26'51.7
|2'25.5
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:27'35.5
|3'09.3
|6
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:31'32.1
|7'05.9
|7
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:36'41.7
|12'15.5
|8
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:40'59.5
|16'33.3
|9
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:47'43.6
|23'17.4
|10
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:47'54.9
|23'28.7
|Полные результаты
Самое важное:
СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу
СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу
Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари
Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари
Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме
Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме
Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.