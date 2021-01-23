Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу
Утренняя секция субботы вышла богатой на события и привела к очередным перестановкам в протоколе
Участники первого этапа WRC начали программу третьего дня еще до рассвета – за ночь дороги покрылись льдом, и первый из двух спецучастков стал для экипажей серьезным испытанием.
В сложных условиях свои лучшие качества проявил Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира, накануне потерявший время из-за прокола, продемонстрировал отличный темп. У своего главного соперника, другого гонщика Toyota Элфина Эванса, француз выигрывал более секунды с километра.
Ожье вернулся на первую строчку, а вот шедший третьим Отт Тянак начал день с проблем. Проехав всего пару километров со старта, эстонец закрутился на трассе, а уже в следующем повороте налетел на лежащий у края дороги камень. Из-за этого колесный диск его Hyundai оказался разбит, и Отту пришлось ехать к финишу на трех колесах. Он потерял почти полторы минуты.
Но это был еще не конец – на следующем СУ10 (том самом, где он попал в серьезную аварию год назад) Тянаку вновь не удалось сохранить шины в целости. На этот раз экипажу пришлось остановиться для замены колеса прямо на трассе спецучастка.
Помимо потерянного времени ситуация осложнилась тем, что у эстонца просто не осталось шин, чтобы вернуться в сервисный парк, а правила запрещают в таком случае передвижение по дорожным секциям. Так что экипаж, возможно, вынужден будет вообще сойти.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
После такого развития событий в тройку лидеров поднялся Калле Рованпера – пока гонка однозначно складывается в пользу Toyota.
Между тем, быстрейшим на СУ10 стал Тьерри Невилль, который постепенно находит общий язык с новым штурманом. Экипаж получил преимущество за счет высокой стартовой позиции, а для Мартейна Видеге это дебютный успех на спецучастках чемпионата мира.
Бельгицы из Hyundai сейчас идут четвертыми в 1,5 секундах от Рованперы, его партнер по команде Дани Сордо замыкает пятерку.
Россиянин Николай Грязин в общем зачете ралли поднялся на 12-е место, а вот в своем зачете RC2 опустился на пятое.
В субботу участников Ралли Монте-Карло ждет еще лишь один спецучасток.
Ралли Монте-Карло. Положение после СУ10
|Поз.
|Гонщик/штурман
|Машина
|Время/отст.
|Штраф
|1
|Ожье/Инграссия
|Toyota Yaris WRC
|2 ч 04:31.6
|2
|Эванс/Мартин
|Toyota Yaris WRC
|+14.3
|3
|Рованпера/Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|+50.3
|+10.0
|4
|Невилль/Вигеле
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+51.7
|5
|Сордо/Дель Баррио
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+1'33"2
|6
|Кацута/Барритт
|Toyota Yaris WRC
|+4'27"6
|7 (1)*
|Миккельсен/Флене
|Skoda Fabia R5 Evo
|+4'46"3
|8
|Гринсмит/Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|+5'43"4
|9 (2)
|Фурмо/Жамуль
|Ford Fiesta R5 MKII
|+7'14"6
|10 (3)
|Камилли/Бурези
|Citroen C3 R5
|+7'30"2
|…12 (5)
|Грязин/Александров
|VW Polo GTI R5
|+8'23"5
*место среди экипажей на технике RC2
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Автор
|Александр Кабановский