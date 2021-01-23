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WRC / Ралли Монте-Карло / Отчет о секции

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

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Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу
Автор:
, Ответственный редактор

Утренняя секция субботы вышла богатой на события и привела к очередным перестановкам в протоколе

Участники первого этапа WRC начали программу третьего дня еще до рассвета – за ночь дороги покрылись льдом, и первый из двух спецучастков стал для экипажей серьезным испытанием.

В сложных условиях свои лучшие качества проявил Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира, накануне потерявший время из-за прокола, продемонстрировал отличный темп. У своего главного соперника, другого гонщика Toyota Элфина Эванса, француз выигрывал более секунды с километра. 

Ожье вернулся на первую строчку, а вот шедший третьим Отт Тянак начал день с проблем. Проехав всего пару километров со старта, эстонец закрутился на трассе, а уже в следующем повороте налетел на лежащий у края дороги камень. Из-за этого колесный диск его Hyundai оказался разбит, и Отту пришлось ехать к финишу на трех колесах. Он потерял почти полторы минуты. 

Но это был еще не конец – на следующем СУ10 (том самом, где он попал в серьезную аварию год назад) Тянаку вновь не удалось сохранить шины в целости. На этот раз экипажу пришлось остановиться для замены колеса прямо на трассе спецучастка.

Помимо потерянного времени ситуация осложнилась тем, что у эстонца просто не осталось шин, чтобы вернуться в сервисный парк, а правила запрещают в таком случае передвижение по дорожным секциям. Так что экипаж, возможно, вынужден будет вообще сойти. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

После такого развития событий в тройку лидеров поднялся Калле Рованпера – пока гонка однозначно складывается в пользу Toyota.

Между тем, быстрейшим на СУ10 стал Тьерри Невилль, который постепенно находит общий язык с новым штурманом. Экипаж получил преимущество за счет высокой стартовой позиции, а для Мартейна Видеге это дебютный успех на спецучастках чемпионата мира.

Бельгицы из Hyundai сейчас идут четвертыми в 1,5 секундах от Рованперы, его партнер по команде Дани Сордо замыкает пятерку. 

Россиянин Николай Грязин в общем зачете ралли поднялся на 12-е место, а вот в своем зачете RC2 опустился на пятое. 

В субботу участников Ралли Монте-Карло ждет еще лишь один спецучасток.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ10

  Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф
1 France Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC 2 ч 04:31.6  
2 United Kingdom Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC +14.3  
3 Finland Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +50.3 +10.0
4 Belgium Невилль/Вигеле Hyundai i20 Coupé WRC +51.7  
5 Spain Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +1'33"2  
6 Japan Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4'27"6  
7 (1)* Norway Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +4'46"3  
8 United Kingdom Гринсмит/Эдмондсон Ford Fiesta WRC +5'43"4  
9 (2) France Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +7'14"6  
10 (3) France Камилли/Бурези Citroen C3 R5 +7'30"2  
…12 (5) Russian Federation Грязин/Александров VW Polo GTI R5 +8'23"5  

*место среди экипажей на технике RC2

Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Автор Александр Кабановский

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