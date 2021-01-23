Участники первого этапа WRC начали программу третьего дня еще до рассвета – за ночь дороги покрылись льдом, и первый из двух спецучастков стал для экипажей серьезным испытанием.

В сложных условиях свои лучшие качества проявил Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира, накануне потерявший время из-за прокола, продемонстрировал отличный темп. У своего главного соперника, другого гонщика Toyota Элфина Эванса, француз выигрывал более секунды с километра.

Ожье вернулся на первую строчку, а вот шедший третьим Отт Тянак начал день с проблем. Проехав всего пару километров со старта, эстонец закрутился на трассе, а уже в следующем повороте налетел на лежащий у края дороги камень. Из-за этого колесный диск его Hyundai оказался разбит, и Отту пришлось ехать к финишу на трех колесах. Он потерял почти полторы минуты.

Но это был еще не конец – на следующем СУ10 (том самом, где он попал в серьезную аварию год назад) Тянаку вновь не удалось сохранить шины в целости. На этот раз экипажу пришлось остановиться для замены колеса прямо на трассе спецучастка.

Помимо потерянного времени ситуация осложнилась тем, что у эстонца просто не осталось шин, чтобы вернуться в сервисный парк, а правила запрещают в таком случае передвижение по дорожным секциям. Так что экипаж, возможно, вынужден будет вообще сойти.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Фото: Austral / Hyundai Motorsport

После такого развития событий в тройку лидеров поднялся Калле Рованпера – пока гонка однозначно складывается в пользу Toyota.

Между тем, быстрейшим на СУ10 стал Тьерри Невилль, который постепенно находит общий язык с новым штурманом. Экипаж получил преимущество за счет высокой стартовой позиции, а для Мартейна Видеге это дебютный успех на спецучастках чемпионата мира.

Бельгицы из Hyundai сейчас идут четвертыми в 1,5 секундах от Рованперы, его партнер по команде Дани Сордо замыкает пятерку.

Россиянин Николай Грязин в общем зачете ралли поднялся на 12-е место, а вот в своем зачете RC2 опустился на пятое.

В субботу участников Ралли Монте-Карло ждет еще лишь один спецучасток.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ10

Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф 1 Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC 2 ч 04:31.6 2 Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC +14.3 3 Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +50.3 +10.0 4 Невилль/Вигеле Hyundai i20 Coupé WRC +51.7 5 Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +1'33"2 6 Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4'27"6 7 (1)* Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +4'46"3 8 Гринсмит/Эдмондсон Ford Fiesta WRC +5'43"4 9 (2) Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +7'14"6 10 (3) Камилли/Бурези Citroen C3 R5 +7'30"2 …12 (5) Грязин/Александров VW Polo GTI R5 +8'23"5

*место среди экипажей на технике RC2