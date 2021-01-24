Ожье в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло
Семикратный чемпион побил пару важных рекордов на старте сезона-2021
Семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье с победы начал свой последний сезон в серии. 37-летний француз в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло. Эта победа стала для него 50-й в карьере.
Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз. Так же действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рерля 37-летний давности, выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.
В заключительный день гонки Ожье выиграл три из четырех спецучастков, включая важный Power stage, за который получил пять дополнительных очков в личном зачете.
Второе место по итогам гонки занял партнер Ожье по команде Элфин Эванс, тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai.
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|2:56'33.700
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|2:57'06.300
|32.600
|32.600
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|2:57'42.200
|1'08.500
|35.900
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Автор
|Ник Гартон