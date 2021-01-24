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WRC / Отчет о гонке

Ожье в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло

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Ожье в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло
Автор:
, журналист (Autosport)

Семикратный чемпион побил пару важных рекордов на старте сезона-2021

Семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье с победы начал свой последний сезон в серии. 37-летний француз в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло. Эта победа стала для него 50-й в карьере.

Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз. Так же действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рерля 37-летний давности, выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.

В заключительный день гонки Ожье выиграл три из четырех спецучастков, включая важный Power stage, за который получил пять дополнительных очков в личном зачете.

Второе место по итогам гонки занял партнер Ожье по команде Элфин Эванс, тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai.

Позиция Гонщик/Штурман Общее время Отрыв Отставание
1 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		2:56'33.700    
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		2:57'06.300 32.600 32.600
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		2:57'42.200 1'08.500 35.900
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Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Ник Гартон

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