Ожье в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло

Семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье с победы начал свой последний сезон в серии. 37-летний француз в восьмой раз выиграл Ралли Монте-Карло. Эта победа стала для него 50-й в карьере.

Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз. Так же действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рерля 37-летний давности, выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.

В заключительный день гонки Ожье выиграл три из четырех спецучастков, включая важный Power stage, за который получил пять дополнительных очков в личном зачете.

Второе место по итогам гонки занял партнер Ожье по команде Элфин Эванс, тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai.