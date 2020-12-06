Ожье в седьмой раз стал чемпионом мира по ралли

Себастьен Ожье, выступающий за команду Toyota, выиграл Ралли Монца и завоевал уже седьмой чемпионский титул в WRC.

Самые важные события произошли накануне, в субботу. Ожье вышел в лидеры, в то время как одни его соперники теряли время в сложных условиях – а возглавлявший общий зачет Элфин Эванс (также выступающий за Toyota) и вовсе улетел с трассы, по сути именно в этот момент проиграв чемпионат.

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Воскресенье Ожье начал с отрывом в 18 секунд от ближайшего преследователя – и заранее было ясно, что для француза все сведется к минимизации рисков. Француза устраивал финиш на 2-м и даже 3-м месте – однако преследовавшие Ожье пилоты Hyundai не смогли радикально уменьшить отставание. Впрочем, им тоже не было особого смысла рисковать: двойной финиш в первой тройке обеспечил корейской марке вторую подряд победу в командном зачете – хотя в личном зачете лучший из гонщик Hyundai (Отт Тянак, который не смог защитить титул) стал только 3-м.

Ожье остается вторым в истории мирового ралли пилотом по количеству чемпионских титулов: 7 против 9-ти у Себастьена Леба. Toyota стал уже третьей маркой, за рулем автомобиля которой француз смог добиться успеха. Ранее он выиграл четыре чемпионата в составе Volkswagen и еще два – управляя автомобилем Ford.

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Для француза победа в Монце стала второй в сезоне и 49-й в карьере. Его итоговое преимущество над преследователями составило 13,9 секунды.

Судьба второго места решилась на бонусном СУ. Чемпион 2019 года Отт Тянак проехал финальный доп на 1,6 секунды быстрее своего партнера по Hyundia Дани Сордо. Этого хватило, чтобы эстонец опередил испанского ветерана, замкнувшего тройку призеров.

Следом финишировали лучший представитель Ford Эсапекка Лаппи и гонщик Toyota Калле Рованпера. Шестое место в общем зачете и победа в классе RC2 достались Андреасу Миккельсену, выступавшему на Skoda.

Сильнейшим на бонусном СУ неожиданно стал Такамото Кацута, который еще в четверг разбил машину на самом первом допе и с тех пор не претендовал на хороший общий результат.

Любопытно, что Ожье на финальном допе предпочел не рисковать в погоне за бонусами и показал только седьмое время. Но и этого хватило, чтобы Себ в седьмой раз стал чемпионом мира.

Результаты готовятся