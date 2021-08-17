Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota

Себастьен Ожье объявил, что в ноябре протестирует «автомобиль чемпионата WEC» на трассе в Бахрейне. Нетрудно догадаться, что речь идет о гиперкаре заводской команды Toyota и о тестах, которые состоятся на ближневосточной трассе 7 ноября – на следующий день после завершающей гонки сезона.

Напомним, француз в настоящий момент выступает за японскую марку в чемпионате мира по ралли – но уже не раз заявлял, что в этом году в последний раз проводит в WRC полный сезон. Гонщик не отказывается от варианта эпизодически выходить на старт и в следующем году – а параллельно хотел бы попробовать себя в других гоночных дисциплинах. В частности, в знаменитом суточном марафоне в Ле-Мане. И наличие у японцев заводской команды в гонках на выносливость в этой ситуации оказалось как нельзя кстати.

При этом свою раллийную программу на следующий год Ожье ставит в прямую зависимость от своих перспектив в WEC. «На то, чтобы все решить, понадобится определенное время, – заявил Ожье журналистам по ходу недавнего Ралли Бельгия. – Все зависит от того, как будет складываться для меня ситуация в WEC. Надеюсь, что после тестов в ноябре я смогу сказать чуть больше».

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В прошлом раллист уже участвовал в кольцевых гонках. В частности, он дважды стартовал на этапах Суперкубка Porsche и проехал один этап DTM – не добившись при этом особых успехов.

Если в итоге француз окажется на старте «24 часов Ле-Мана», он в чем-то повторит опыт своего соотечественника, 9-кратного чемпиона мира по ралли Себастьена Леба. Тот дважды выходил на старт гонки (правда, еще по ходу активной раллийной карьеры) и однажды закончил марафон на 2-й позиции в абсолютном зачете.

Впрочем, говорить о дебюте Ожье в гонках на выносливость как решенном деле пока сложно. Шансы на то, что француз может на постоянной основе войти в один из экипажей команды, экспертам представляются минимальными. Это значит, что ради Ожье команде придется выставить в «Ле-Мане» третий автомобиль. А это с Toyota за почти 10 лет, проведенных в чемпионате WEC, случалось только один раз – в 2017 году.