Ожье увеличил отрыв от соперников на Ралли Испания
Суббота в окрестностях Каталонии едва не стала самым бедным на события днем за всю историю WRC
Сложно представить, но несмотря на минимальные отрывы, весьма опасную трассу и множество победителей спецучастков, в первой восьмерке Ралли Испания за весь день произошла всего одна перестановка.
С самого утра порядок в протоколе оставался точно таким же, как и по итогам пятницы. Себастьен Ожье на Toyota оставался лидером, его преследовал партнер по команде Калле Рованпера. Правда, финн принял решение исключить риск, потому разрыв между ними постепенно рос, пока на последнем СУ Калле не опередил в споре за второе место Тьерри Невилль на Hyundai.
Его отставание от Ожье составило 20,7 секунды.
В остальном перестановок не было вовсе. Отт Тянак и Дани Сордо из Hyundai остались четвертым и пятым, при этом эстонец отстает не так и серьезно, на 36 секунд.
Элфин Эванс занимает шестое место, сильнейший представитель M-Sport Ford Крейг Брин идет седьмым.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Автором единственной аварии в топовом классе стал Гус Гринсмит, который занимал десятую позицию, но влетел в ограждение трассы на СУ11, после чего выбыл из борьбы.
В зачете RC2 продолжает лидировать Теему Суннинен, а экипаж россиянина Николая Грязина опустился со второго места на третье.
В воскресенье Ралли Испания завершится еще четырьмя скоростными участками.
Положение на Ралли Испания после СУ14 (будет обновлено после СУ15)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:07'50.6
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:08'11.7
|21.1
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:08'12.1
|21.5
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:08'28.0
|37.4
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:09'01.5
|1'10.9
|6
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:09'15.1
|1'24.5
|7
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:09'26.9
|1'36.3
|8
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:09'44.1
|1'53.5
|9
| Адриан Фурмо
Александр Кория
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:10'02.5
|2'11.9
|10
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:10'32.1
|2'41.5
|Полные результаты
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