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Ожье увеличил отрыв от соперников на Ралли Испания

Суббота в окрестностях Каталонии едва не стала самым бедным на события днем за всю историю WRC

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье увеличил отрыв от соперников на Ралли Испания
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Сложно представить, но несмотря на минимальные отрывы, весьма опасную трассу и множество победителей спецучастков, в первой восьмерке Ралли Испания за весь день произошла всего одна перестановка. 

С самого утра порядок в протоколе оставался точно таким же, как и по итогам пятницы. Себастьен Ожье на Toyota оставался лидером, его преследовал партнер по команде Калле Рованпера. Правда, финн принял решение исключить риск, потому разрыв между ними постепенно рос, пока на последнем СУ Калле не опередил в споре за второе место Тьерри Невилль на Hyundai. 

Его отставание от Ожье составило 20,7 секунды.  

В остальном перестановок не было вовсе. Отт Тянак и Дани Сордо из Hyundai остались четвертым и пятым, при этом эстонец отстает не так и серьезно, на 36 секунд.

Элфин Эванс занимает шестое место, сильнейший представитель M-Sport Ford Крейг Брин идет седьмым.  

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Автором единственной аварии в топовом классе стал Гус Гринсмит, который занимал десятую позицию, но влетел в ограждение трассы на СУ11, после чего выбыл из борьбы. 

В зачете RC2 продолжает лидировать Теему Суннинен, а экипаж россиянина Николая Грязина опустился со второго места на третье. 

В воскресенье Ралли Испания завершится еще четырьмя скоростными участками. 

Положение на Ралли Испания после СУ14 (будет обновлено после СУ15)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:07'50.6  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:08'11.7 21.1
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:08'12.1 21.5
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:08'28.0 37.4
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:09'01.5 1'10.9
6 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:09'15.1 1'24.5
7 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 2:09'26.9 1'36.3
8 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:09'44.1 1'53.5
9 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Puma Rally1 RC1 2:10'02.5 2'11.9
10 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 2:10'32.1 2'41.5
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