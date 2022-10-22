Ожье увеличил отрыв от соперников на Ралли Испания

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Сложно представить, но несмотря на минимальные отрывы, весьма опасную трассу и множество победителей спецучастков, в первой восьмерке Ралли Испания за весь день произошла всего одна перестановка.

С самого утра порядок в протоколе оставался точно таким же, как и по итогам пятницы. Себастьен Ожье на Toyota оставался лидером, его преследовал партнер по команде Калле Рованпера. Правда, финн принял решение исключить риск, потому разрыв между ними постепенно рос, пока на последнем СУ Калле не опередил в споре за второе место Тьерри Невилль на Hyundai.

Его отставание от Ожье составило 20,7 секунды.

В остальном перестановок не было вовсе. Отт Тянак и Дани Сордо из Hyundai остались четвертым и пятым, при этом эстонец отстает не так и серьезно, на 36 секунд.

Элфин Эванс занимает шестое место, сильнейший представитель M-Sport Ford Крейг Брин идет седьмым.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Автором единственной аварии в топовом классе стал Гус Гринсмит, который занимал десятую позицию, но влетел в ограждение трассы на СУ11, после чего выбыл из борьбы.

В зачете RC2 продолжает лидировать Теему Суннинен, а экипаж россиянина Николая Грязина опустился со второго места на третье.

В воскресенье Ралли Испания завершится еще четырьмя скоростными участками.

Положение на Ралли Испания после СУ14 (будет обновлено после СУ15)