Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

К середине пятницы Себастьен Ожье смог создать ощутимый отрыв от преследователей – но первый же спецучасток дневной секции перевернул все с ног на голову. Пилотам пришлось выступать на мокром асфальте, который оказался очень опасным для шин.

Ожье, первым отправившийся на трассу, сначала закрутился, а затем проколол колесо. Это стоило гонщику Toyota 34 секунд – и потери лидерства.

Элфин Эванс стал быстрейшим на спецучастке и вышел на первое место в гонке, на вторую строчку поднялся Отт Тянак из Hyundai, а Ожье стал только третьим.

Себ показал лучшее время на СУ7, однако это позволило ему опередить лишь Тянака. Эванс же избрал осторожный подход, в свою очередь потерял 16 секунд, однако удержался в лидерах.

Харри Рованпера и Тьерри Невилль сохранили места в пятерке, причем бельгиец смог сократить отставание от лидеров.

Финальный доп дня был остановлен из-за аварии местного гонщика Пьера-Луи Лубе, входившего в первую десятку. Из-за этого показать зачетное время успели только десять экипажей.

Россиянин Николай Грязин оказался среди тех, кто не успел завершить дистанцию – скорее всего, ему, как и остальным «застрявшим», будет присуждено номинальное время.

Ралли Монте-Карло продолжится тремя скоростными участками в субботу.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ7

Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф 1 Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC 1 ч 33:57.5 2 Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC +7.4 3 Тянак/Ярвеоя Hyundai i20 Coupé WRC +25.3 4 Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +53.1 +10.0 5 Невилль/Вигеле Hyundai i20 Coupé WRC +59.1 6 Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +1'49"6 7 (1)* Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +3'50"3 8 Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4'05"0 9 (2) Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +4'37"9 10 Гринсмит/Эдмондсон Ford Fiesta WRC +5'10"8

*место среди экипажей на технике RC2