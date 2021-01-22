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WRC / Отчет о секции

Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

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Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота
Автор:
, Ответственный редактор

Дебютный этап сезона WRC радует болельщиков добротным сценарием – к концу второго дня гонка получила четвертого по счету лидера

К середине пятницы Себастьен Ожье смог создать ощутимый отрыв от преследователей – но первый же спецучасток дневной секции перевернул все с ног на голову. Пилотам пришлось выступать на мокром асфальте, который оказался очень опасным для шин.

Ожье, первым отправившийся на трассу, сначала закрутился, а затем проколол колесо. Это стоило гонщику Toyota 34 секунд – и потери лидерства.

Элфин Эванс стал быстрейшим на спецучастке и вышел на первое место в гонке, на вторую строчку поднялся Отт Тянак из Hyundai, а Ожье стал только третьим. 

Себ показал лучшее время на СУ7, однако это позволило ему опередить лишь Тянака. Эванс же избрал осторожный подход, в свою очередь потерял 16 секунд, однако удержался в лидерах. 

Харри Рованпера и Тьерри Невилль сохранили места в пятерке, причем бельгиец смог сократить отставание от лидеров.

Финальный доп дня был остановлен из-за аварии местного гонщика Пьера-Луи Лубе, входившего в первую десятку. Из-за этого показать зачетное время успели только десять экипажей.

Россиянин Николай Грязин оказался среди тех, кто не успел завершить дистанцию – скорее всего, ему, как и остальным «застрявшим», будет присуждено номинальное время.

Ралли Монте-Карло продолжится тремя скоростными участками в субботу.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ7

  Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф
1 United Kingdom Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC 1 ч 33:57.5  
2 France Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC +7.4  
3 Estonia Тянак/Ярвеоя Hyundai i20 Coupé WRC +25.3  
4 Finland Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +53.1 +10.0
5 Belgium Невилль/Вигеле Hyundai i20 Coupé WRC +59.1  
6 Spain Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +1'49"6  
7 (1)* Norway Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +3'50"3  
8 Japan Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4'05"0  
9 (2) France Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +4'37"9  
10 United Kingdom Гринсмит/Эдмондсон Ford Fiesta WRC +5'10"8  

*место среди экипажей на технике RC2

Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

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Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло
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Об этой статье

Серия WRC
Автор Александр Кабановский

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