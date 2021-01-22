Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота
Дебютный этап сезона WRC радует болельщиков добротным сценарием – к концу второго дня гонка получила четвертого по счету лидера
К середине пятницы Себастьен Ожье смог создать ощутимый отрыв от преследователей – но первый же спецучасток дневной секции перевернул все с ног на голову. Пилотам пришлось выступать на мокром асфальте, который оказался очень опасным для шин.
Ожье, первым отправившийся на трассу, сначала закрутился, а затем проколол колесо. Это стоило гонщику Toyota 34 секунд – и потери лидерства.
Элфин Эванс стал быстрейшим на спецучастке и вышел на первое место в гонке, на вторую строчку поднялся Отт Тянак из Hyundai, а Ожье стал только третьим.
Себ показал лучшее время на СУ7, однако это позволило ему опередить лишь Тянака. Эванс же избрал осторожный подход, в свою очередь потерял 16 секунд, однако удержался в лидерах.
Харри Рованпера и Тьерри Невилль сохранили места в пятерке, причем бельгиец смог сократить отставание от лидеров.
Финальный доп дня был остановлен из-за аварии местного гонщика Пьера-Луи Лубе, входившего в первую десятку. Из-за этого показать зачетное время успели только десять экипажей.
Россиянин Николай Грязин оказался среди тех, кто не успел завершить дистанцию – скорее всего, ему, как и остальным «застрявшим», будет присуждено номинальное время.
Ралли Монте-Карло продолжится тремя скоростными участками в субботу.
Ралли Монте-Карло. Положение после СУ7
|Поз.
|Гонщик/штурман
|Машина
|Время/отст.
|Штраф
|1
|Эванс/Мартин
|Toyota Yaris WRC
|1 ч 33:57.5
|2
|Ожье/Инграссия
|Toyota Yaris WRC
|+7.4
|3
|Тянак/Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+25.3
|4
|Рованпера/Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|+53.1
|+10.0
|5
|Невилль/Вигеле
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+59.1
|6
|Сордо/Дель Баррио
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+1'49"6
|7 (1)*
|Миккельсен/Флене
|Skoda Fabia R5 Evo
|+3'50"3
|8
|Кацута/Барритт
|Toyota Yaris WRC
|+4'05"0
|9 (2)
|Фурмо/Жамуль
|Ford Fiesta R5 MKII
|+4'37"9
|10
|Гринсмит/Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|+5'10"8
*место среди экипажей на технике RC2
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Александр Кабановский