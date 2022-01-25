Ожье сравнил дебют на гибриде в WRC с первым сексом

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В 2022 году в WRC в силу вступили новые технические требования Rally1, в соответствие с которыми автомобили оборудовали турбомотором, работающим в паре с гибридной установкой. Более того, если раньше основой конструкции машин чемпионата были серийные кузова, то в рамках новых правил техника строится вокруг специально разработанных пространственных рам.

Автомобили сами по себе стали медленнее и при этом «проще» с точки зрения аэродинамики – и конечно, всех интересовало мнение гонщиков о новых машинах по итогам первого этапа WRC, который прошел с 20 по 23 января на юге Франции.

Восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье оказался одним из тех, кто рассказал об ощущениях от дебюта за рулем гибрида.

«Я очень хотел насладиться этим этапом, это было прекрасно, – сказал Ожье на пресс-конференции. – Иногда я не замечал никакой разницы с машинами прошлого, поскольку я просто хотел выложиться на полную и попытаться победить.

Перед уик-эндом возникло несколько вопросов относительно автомобиля, его надежности конкурентоспособности: не было ясно, кто сможет побороться за победу. Я ожидал большего количества проблем, но мы смогли бороться как в старые-добрые времена – я бы даже не подумал, что это было первое соревнование для новых машин.

Гибрид немного похож на первый секс: сначала это тебя взбудораживает, а через секунду все заканчивается. Отличное начало!».

На протяжении всего этапа Ожье боролся с Себастьеном Лебом за первую позицию, однако по итогу из-за прокола в воскресенье и последующего штрафа за фальстарт пилот Toyota финишировал позади своего тезки. Напомним, что в нынешнем сезоне Ожье будет выступать эпизодически: ожидается, что в следующий раз он сядет на руль машины WRC в Португалии.