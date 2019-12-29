Ожье решил не требовать статуса №1 в Toyota

В 2020 году у Toyota будет совершенно новый состав пилотов. Вместе с Себастьеном Ожье на машинах японской марки будут выступать пришедший из M-Sport Элфин Эванс и чемпион WRC2 Калле Рованпера. Яри-Матти Латвала и Крис Мик не получили контракты на выступления в полном сезоне, а Отт Тянак перешел в Hyundai.

Несмотря на то, что Рованпера новичок, а в активе Эванса всего одна победа в WRC, Ожье подчеркнул, что не требовал большего внимания команде к себе, чем к товарищам.

«Мой подход в начале сезона заключается не в том, чтобы думать, как мой партнер по команде мне поможет, – сказал Ожье Motorsport.com. – Моя цель всегда заключается в том, чтобы сосредоточиться на себе и делать работу самостоятельно, это самое главное.

Что касается всего остального – вы знаете, что я никогда не просил в начале сезона какой-то особый статус. Мы все заслуживаем одинакового шанса в начале сезона. В зависимости от того, что может произойти в течение года, стратегия может сыграть свою роль во второй его половине. Но в первой части сезона нам нужно сосредоточиться на себе и привнести в команду все самое лучшее».

При этом, по мнению Эванса, не стоит предполагать, что он автоматически возьмет на себя роль ведомого Ожье. Хотя раньше в 2017 и 2018 годах британец помогал Себу и пускал вперед, когда тот брал титулы с M-Sport.

Когда Эванса попросили прокомментировать слова Ожье, он сказал: «Я полностью согласен с ним! Мы начнем сезон на равных, в конечном счете все зависит от меня. Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но, честно говоря, я сосредоточен только на том, чтобы сделать все возможное.

Toyota исторически сосредотачивалась на предоставлении своим гонщикам равных возможностей, и я уверен, что такой подход сохранится. В общем, все зависит от меня. Мне нужно сосредоточиться на том, что я делаю, и не думать о других вещах».

Сезон WRC стартует 23 января в Монте-Карло.