Ожье расстанется со штурманом, с которым работает 16-й год

Жюльен Инграссия, штурман Себастьена Ожье, принял решение завершить гоночную карьеру по окончании этого сезона.

«Это огромное приключение началось почти 20 лет назад, в ноябре 2002 года, когда я впервые вышел на старт ралли в качестве штурмана, – написал Инграссия в своём Facebook. – В январе 2006 года мы встретились с Себастьеном и решили объединить наши навыки, чтобы добиться успеха.

После тысячи записанных страниц стенограммы пришло время написать несколько новых страниц моей жизни, поэтому я и принял решение завершить карьеру».

За время выступлений на топовом уровне Себастьен и Жюльен защищали цвета Citroen, Volkswagen, M-Sport Ford и Toyota, завоевав 7 титулов. Сейчас экипаж лидирует в общем зачете WRC – таким образом, в случае победы, Ожье и Инграссия станут 8-кратными обладателями титула.

Сам Ожье при этом продолжит выступления в ралли по сокращенной программе, на ряде этапов уступая место Эсапекке Лаппи. Ралли Монте-Карло 2022 года станет для француза 169-м стартом в WRC – но первым без постоянного штурмана. Новым кодрайвером Себастьена в мировом ралли станет француз Бенджамин Вейле. Два спортсмена уже знакомы по совместной работе на тестах – плюс Вейле имеет опыт выступления в чемпионате мира: в 2016 году он провёл полный сезон в WRC, ассистируя соотечественнику Эрику Камилли.

Напомним, в нынешнем сезоне смена штурманов приняла чуть ли не характер эпидемии. Перед стартом сезона от выступлений с Тьерри Невиллем отказался Николя Жильсуль, с которым бельгиец добился первых успехов и пришел в чемпионат мира. По ходу сезона по разным причинам меняли штурманов 5 из 13-ти регулярно выступавших на технике WRC пилотов – причем 4 из них успели поработать с 3-мя разными напарниками.

Также в начале сезона самый успешный раллист в истории Себастьен Леб объявил, что вынужден отказаться от услуг Даниэля Элены, с которым завоевал все свои 9 титулов. Правда, французы прекратили сотрудничество только в ралли-рейдах – и в этом году уже выходили вместе на старт одного из ралли национального уровня.