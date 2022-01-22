Ожье рассказал, что замедлило его в пятницу на Ралли Монте-Карло

21 января, во время второго дня Ралли Монте-Карло, Себастьен Ожье неожиданно отстал от лидеров этапа: на одном из пятничных спецучастков, который он выиграл ранее, француз потерял чуть больше 15 секунд. Как оказалось, одной из проблем стали поправки в стенограмму.

Перед началом допов от каждой команды проезжают специальные разведчики, которые вносят свежие правки в записи штурманов. По словам Ожье, именно эти изменения заставляли пилота слишком осторожничать, поскольку в том числе к моменту старта погода вновь изменилась, и правки стали чуть менее актуальными.

«Мое отставание – результат нескольких проблем, – приводит слова Ожье DirtFish. – Одной из них стало то, что, вероятно, моя команда разведчиков осторожничала немного больше, чем нужно было. Информация, которую я получил от них, сильно замедлила меня – особенно на секции в подмороженным участком дороги, который они описали как лед.

Когда едешь, то тяжело понять, что перед тобой: лед или иней, потому как издалека они похожи. Во время допа у меня не было чувства, что я выжимаю из машины все – но при этом не ожидал, что потеряю столько времени.

Подобное может сильно сказаться на таком ралли. Мы поговорили с экипажем и решили, что завтра все выступим лучше. Для них это всегда очень сложная задача, поэтому я никого не виню».