Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс
За рулем Toyota француз выиграл четыре из шести спецучастков дня и создал большой отрыв от преследователей. В WRC2 похожее удалось Николаю Грязину
Захватив лидерство по итогам четверга, Себастьен Ожье и на следующий день никому не позволил усомниться, что остается главным специалистам по узким асфальтовым серпантинам в окрестностях своего родного Гапа.
39-летний пилот с самого утра выигрывал один доп за другим, и лишь после дневного сервиса чуть сбавил темп. Даже проблемы с гибридной системой двигателя на утренней секции не сдержали его – отрыв лидера по итогам шести спецучастков пятницы составил 36 секунд.
На вторую строчку после не самого сильного начала гонки поднялся еще один пилот Toyota, действующий чемпион мира Калле Рованпера, который сумел в самом конце дня показать лучшее время на СУ8 и опередить Тьерри Невилля из Hyundai.
Сильнейший представитель M-Sport Ford Отт Тянак держится четвертым, но уступает уже почти минуту. Занимавший утром второе место Элфин Эванс пробил колесо на СУ5 и откатился назад. Даже выиграв следующий спецучасток, валлиец уже уступает лидеру 1:02.
Первой потерей среди лидеров стал Пьер-Луи Лубе. Француз остался без рулевого усилителя, из-за чего въехал в ограждение на пятом допе. Он смог продолжить гонку, но остался без усилителя до конца дня, что на горных дорожках было сродни приговору и привело к огромному отставанию.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
Также четыре победы из шести возможных одержал в пятницу Николай Грязин – за рулем Skoda Fabia москвич уехал от преследователем по зачету RC2 во главе с Иоаном Росселем на полминуты. Кроме того, в абсолютном зачете гонки он поднялся уже до девятого места.
Участники Ралли Монте-Карло продолжат борьбу в субботу, когда им предстоит преодолеть еще шесть скоростных участков общей протяженностью 111,78 километра.
Положение на Ралли Монте-Карло после СУ8
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:26'39.4
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:27'15.4
|36.0
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:27'17.3
|37.9
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:27'33.6
|54.2
|5
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:27'41.7
|1'02.3
|6
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:28'09.6
|1'30.2
|7
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:28'12.5
|1'33.1
|8
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:28'37.1
|1'57.7
|9
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|1:30'52.2
|4'12.8
|10
| Йоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:31'21.9
|4'42.5
|Полные результаты
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