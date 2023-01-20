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Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс

За рулем Toyota француз выиграл четыре из шести спецучастков дня и создал большой отрыв от преследователей. В WRC2 похожее удалось Николаю Грязину

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс
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Захватив лидерство по итогам четверга, Себастьен Ожье и на следующий день никому не позволил усомниться, что остается главным специалистам по узким асфальтовым серпантинам в окрестностях своего родного Гапа. 

39-летний пилот с самого утра выигрывал один доп за другим, и лишь после дневного сервиса чуть сбавил темп. Даже проблемы с гибридной системой двигателя на утренней секции не сдержали его – отрыв лидера по итогам шести спецучастков пятницы составил 36 секунд. 

На вторую строчку после не самого сильного начала гонки поднялся еще один пилот Toyota, действующий чемпион мира Калле Рованпера, который сумел в самом конце дня показать лучшее время на СУ8 и опередить Тьерри Невилля из Hyundai. 

Сильнейший представитель M-Sport Ford Отт Тянак держится четвертым, но уступает уже почти минуту. Занимавший утром второе место Элфин Эванс пробил колесо на СУ5 и откатился назад. Даже выиграв следующий спецучасток, валлиец уже уступает лидеру 1:02. 

Первой потерей среди лидеров стал Пьер-Луи Лубе. Француз остался без рулевого усилителя, из-за чего въехал в ограждение на пятом допе. Он смог продолжить гонку, но остался без усилителя до конца дня, что на горных дорожках было сродни приговору и привело к огромному отставанию.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Также четыре победы из шести возможных одержал в пятницу Николай Грязин – за рулем Skoda Fabia москвич уехал от преследователем по зачету RC2 во главе с Иоаном Росселем на полминуты. Кроме того, в абсолютном зачете гонки он поднялся уже до девятого места. 

Участники Ралли Монте-Карло продолжат борьбу в субботу, когда им предстоит преодолеть еще шесть скоростных участков общей протяженностью 111,78 километра.

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Положение на Ралли Монте-Карло после СУ8

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:26'39.4  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:27'15.4 36.0
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:27'17.3 37.9
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1:27'33.6 54.2
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:27'41.7 1'02.3
6 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:28'09.6 1'30.2
7 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:28'12.5 1'33.1
8 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:28'37.1 1'57.7
9 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Константин Александров 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:30'52.2 4'12.8
10 France Йоан Россель
Arnaud Dunand		 Citroën C3 Rally2 RC2 1:31'21.9 4'42.5
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