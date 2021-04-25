Ожье попал в ДТП по пути на старт первого воскресного допа Ралли Хорватия
Действующий чемпион продолжил участие в гонке, но упустил лидерство в ней
Себастьен Ожье, являющийся действующим чемпионом мира по ралли и возглавлявший общий зачет Ралли Хорватия перед началом последнего дня гонки, утром в воскресенье попал в ДТП на дороге общего пользования. Перестраиваясь, француз столкнулся с другим автомобилем.
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Ожье и его штурману Жюльену Инграссиа пришлось потратить некоторое время на устранение повреждений – однако экипаж смог вовремя прибыть на старт спецучастка и продолжить участие в соревнованиях.
За два первых воскресных допа француз уступил своему товарищу по команде Элфину Эвансу почти 10 секунд и с первого места в общем зачете переместился на второе. Впрочем, в своих комментариях Ожье не говорил о том, что на его темпе как-то сказываются полученные в ДТП повреждения.
Москвич Николай Грязин на первом спецучастке дня стал лучшим в своей категории WRC2, выиграв у ближайшего преследователя больше 10 секунд. Россиянин продолжает отыгрываться после субботних проблем с усилителем руля – но по-прежнему находится на 3-м месте, проигрывая примерно 15 секунд занимающему 2-е место Теему Сунинену.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Хорватия
|Пилоты
|Себастьен Ожье , Николай Грязин
|Автор
|Кирилл Качнов