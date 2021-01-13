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Ожье попал в аварию на тестах в Монте-Карло

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Ожье попал в аварию на тестах в Монте-Карло
Автор:
, редактор

Пострадал штурман

Семикратный чемпион мира по ралли в классе WRC Себастьен Ожье попал в аварию во время тестов перед Ралли Монте-Карло. Машина француза оказалась серьезно разбита, а его штурман Жюльен Инграссиа угодил в больницу с жалобами на спину.

 

В Монте-Карло 21 января стартует новый сезон WRC. За восемь последних лет Ожье лишь раз остался без чемпионского титула, став третьим в сезоне-2019.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Иван Матушкин

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