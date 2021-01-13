Ожье попал в аварию на тестах в Монте-Карло
Поделились
Комментарии
Пострадал штурман
Семикратный чемпион мира по ралли в классе WRC Себастьен Ожье попал в аварию во время тестов перед Ралли Монте-Карло. Машина француза оказалась серьезно разбита, а его штурман Жюльен Инграссиа угодил в больницу с жалобами на спину.
В Монте-Карло 21 января стартует новый сезон WRC. За восемь последних лет Ожье лишь раз остался без чемпионского титула, став третьим в сезоне-2019.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Ожье попал в аварию на тестах в Монте-Карло
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Бонусный СУ Ралли Монца
10 мая 2020 г.
Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»
9 мая 2020 г.
Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты
6 мая 2020 г.
Ралли Тур де Корс 1998. Видео
3 мая 2020 г.
Герои: Шанс - Мишель Мутон
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер