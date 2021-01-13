Ожье попал в аварию на тестах в Монте-Карло

Семикратный чемпион мира по ралли в классе WRC Себастьен Ожье попал в аварию во время тестов перед Ралли Монте-Карло. Машина француза оказалась серьезно разбита, а его штурман Жюльен Инграссиа угодил в больницу с жалобами на спину.

В Монте-Карло 21 января стартует новый сезон WRC. За восемь последних лет Ожье лишь раз остался без чемпионского титула, став третьим в сезоне-2019.