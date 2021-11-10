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WRC Новости

Ожье подтвердил участие в Ралли Монте-Карло

Автор:
, главный редактор

Решение о том, какие еще гонки в следующем году проедет многократный чемпион мира, будут приняты уже по ходу сезона

Ожье подтвердил участие в Ралли Монте-Карло

Себастьен Ожье примет участие в Ралли Монте-Карло – первом этапе чемпионате мира следующего года. Об этом заявил сам французский раллист.

Напомним, в конце этого года спортсмен собирается прекратить участие в WRC по полной программе – но по-прежнему готов выходить на старт отдельных гонок. Чередоваться с Ожье за рулем одного из автомобилей команды Toyota будет Эсапекка Лаппи.

Заводская команда Toyota, за которую в последние годы выступает пилот, крайне заинтересована в его услугах. Ведь в следующем году в WRC дебютируют машины, построенные по новым техническим требованиям – и сложно переоценить пользу опыта Ожье при доводке этих автомобилей.

Точный график выступлений многократного чемпиона еще не известен – и вряд ли будет определен до начала сезона. Дело в том, что приоритетом для спортсмена в следующем году будут кольцевые гонки. Француз поставил себе целью в ближайшие годы выйти на старт «24 часов Ле-Мана» – а чтобы освоиться в гонках на выносливость, в этом сезоне планирует выступать на прототипе категории LMP2. Однако в каких именно соревнованиях он будет это делать (чемпионате WEC или серии ELMS) – Ожье еще не решил. И именно от своей кольцевой программы гонщик будет отталкиваться при планировании раллийных активностей.

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В настоящий момент Ожье лидирует в чемпионате мира – и на последнем этапе, который пройдет в Италии с 19 по 21 ноября, имеет хорошие шансы завоевать 8-й чемпионский титул.

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