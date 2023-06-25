Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Седьмой этап участники раллийного сезона проводили в самой экзотической точке всего сезона – их ждали гравийные дороги Кении, которые уже семь десятилетий остаются серьезной проверкой любой техники на выносливость.

В этот раз оказалось, что найти общий язык с такими условиями по силам только Toyota Yaris – все остальные команды столкнулись с множеством поломок и быстро выбыли из борьбы за высокие позиции, что принесло японцам четыре первые строчки в итоговом протоколе.

При этом внутри самой Toyota борьба шла на двух уровнях: вернувшийся в чемпионат Себастьен Ожье и Калле Ровантера спорили за первую позицию, а в нескольких минутах позади Элфин Эванс и Такамото Кацута разыгрывали третью.

Гонка началась в пользу Ожье, так как всю пятницу Рованпера первым выезжал на спецучастки и расчищал их для остальных, теряя время. По итогам дня француз лидировал с перевесом в 22 секунды.

Однако суббота, вопреки ожиданиям, позволила Калле отыграть почти половину отставания. Его сопернику помешали прокол и внезапный дождь.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Судьбу гонки должен был решить финальный день, однако Рованпера еще до его начала сказал, что его приоритетом являются очки в чемпионате мира. Несмотря на это, финн еще больше сократил отставание – с 16 секунд до шести. Это минимальное преимущество победителя за все 70 лет истории кенийской гонки.

Ожье выиграл в третий раз в сезоне и в 58-й за карьеру – даже несмотря на то, что по ходу воскресенья налетел на большой придорожный камень и повредил свою Toyota.

Эванс по ходу заключительного дня догнал и опередил Кацуту, которому до того уступил, залив электронику мотора при форсировании брода и проколов колесо. Но японский пилот, для которого уик-энд начался с переворота на тестовом СУ, тоже не смог удержаться третьим.

Такамото по ходу гонки справился с поломкой рычага подвески, влетевшей в машину зеброй и легким ударом о дерево, но вынужден был сбросить скорость в финальный день из-за утечки воды из радиатора – и остался четвертым.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Томек Калински

Результаты Hyundai и M-Sport Ford на африканском этапе едва ли заслуживают упоминания. Дани Сордо доехал до финиша с пятиминутныи отставанием, став сильнейшим преследователем Toyota. Его партнеры по корейской команде Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи стали жертвами поломок, потому лучшее время бельгийца на бонусном СУ оказалось лишь крохотной ложкой меда в огромной бочке дегтя.

Отт Тянак стал в четверг быстрейшим на зрительском спецучастке в центре Найроби – столицы страны – но затем пострадал от выскочившего под колеса дикого кабана и стада зебр. Эстонец в итоге финишировал шестым, проиграв почти десять минут, но опередил своего напарника Пьера-Луи Лубэ – тот «собрал» проблемы с мотором, несколько проколов и неполадки рулевого управления.

Каетан Каетанович, Мацей Щепаняк, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Kajto.pl

Среди участников на технике RC2 сильнейшим стал польский ветеран Каетан Каетанович – за рулем Skoda Fabia 44-летний гонщик не без труда переиграл выступающего на такой же машине Оливера Сольверга, который сошел в первый день из-за поломки подвески, но вернулся в гонку и почти отыграл 10-минутный штраф.

Также стоит отметить и местного героя Карла Тундо – на Fabia прошлого поколения пятикратный чемпион Кении, которому вот-вот исполнится 50, финишировал в RC2 четвертым.

На экваторе чемпионата мира Рованпера уверенно возглавляет общий зачет WRC со 139 очками. Следом за ним в таблице сформировалась плотная группа из Невилля (102), Эванса (98), Ожье и Тянака (по 97).

Сезон мирового ралли продлится в конце июля в Эстонии.

Результаты бонусного СУ19 Ралли Кения

Результаты Ралли Кения