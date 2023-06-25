Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня
Дуэль партнеров по Toyota, представляющих два разных поколения, продолжалась от старта до финиша и завершилась в пользу 39-летнего француза
Седьмой этап участники раллийного сезона проводили в самой экзотической точке всего сезона – их ждали гравийные дороги Кении, которые уже семь десятилетий остаются серьезной проверкой любой техники на выносливость.
В этот раз оказалось, что найти общий язык с такими условиями по силам только Toyota Yaris – все остальные команды столкнулись с множеством поломок и быстро выбыли из борьбы за высокие позиции, что принесло японцам четыре первые строчки в итоговом протоколе.
При этом внутри самой Toyota борьба шла на двух уровнях: вернувшийся в чемпионат Себастьен Ожье и Калле Ровантера спорили за первую позицию, а в нескольких минутах позади Элфин Эванс и Такамото Кацута разыгрывали третью.
Гонка началась в пользу Ожье, так как всю пятницу Рованпера первым выезжал на спецучастки и расчищал их для остальных, теряя время. По итогам дня француз лидировал с перевесом в 22 секунды.
Однако суббота, вопреки ожиданиям, позволила Калле отыграть почти половину отставания. Его сопернику помешали прокол и внезапный дождь.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Судьбу гонки должен был решить финальный день, однако Рованпера еще до его начала сказал, что его приоритетом являются очки в чемпионате мира. Несмотря на это, финн еще больше сократил отставание – с 16 секунд до шести. Это минимальное преимущество победителя за все 70 лет истории кенийской гонки.
Ожье выиграл в третий раз в сезоне и в 58-й за карьеру – даже несмотря на то, что по ходу воскресенья налетел на большой придорожный камень и повредил свою Toyota.
Эванс по ходу заключительного дня догнал и опередил Кацуту, которому до того уступил, залив электронику мотора при форсировании брода и проколов колесо. Но японский пилот, для которого уик-энд начался с переворота на тестовом СУ, тоже не смог удержаться третьим.
Такамото по ходу гонки справился с поломкой рычага подвески, влетевшей в машину зеброй и легким ударом о дерево, но вынужден был сбросить скорость в финальный день из-за утечки воды из радиатора – и остался четвертым.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: Томек Калински
Результаты Hyundai и M-Sport Ford на африканском этапе едва ли заслуживают упоминания. Дани Сордо доехал до финиша с пятиминутныи отставанием, став сильнейшим преследователем Toyota. Его партнеры по корейской команде Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи стали жертвами поломок, потому лучшее время бельгийца на бонусном СУ оказалось лишь крохотной ложкой меда в огромной бочке дегтя.
Отт Тянак стал в четверг быстрейшим на зрительском спецучастке в центре Найроби – столицы страны – но затем пострадал от выскочившего под колеса дикого кабана и стада зебр. Эстонец в итоге финишировал шестым, проиграв почти десять минут, но опередил своего напарника Пьера-Луи Лубэ – тот «собрал» проблемы с мотором, несколько проколов и неполадки рулевого управления.
Каетан Каетанович, Мацей Щепаняк, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Kajto.pl
Среди участников на технике RC2 сильнейшим стал польский ветеран Каетан Каетанович – за рулем Skoda Fabia 44-летний гонщик не без труда переиграл выступающего на такой же машине Оливера Сольверга, который сошел в первый день из-за поломки подвески, но вернулся в гонку и почти отыграл 10-минутный штраф.
Также стоит отметить и местного героя Карла Тундо – на Fabia прошлого поколения пятикратный чемпион Кении, которому вот-вот исполнится 50, финишировал в RC2 четвертым.
На экваторе чемпионата мира Рованпера уверенно возглавляет общий зачет WRC со 139 очками. Следом за ним в таблице сформировалась плотная группа из Невилля (102), Эванса (98), Ожье и Тянака (по 97).
Сезон мирового ралли продлится в конце июля в Эстонии.
Результаты бонусного СУ19 Ралли Кения
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|5'34.0
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|5'35.0
|1.0
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|5'35.8
|1.8
|4
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|5'38.3
|4.3
|5
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|5'38.9
|4.9
|Полные результаты
Результаты Ралли Кения
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:30'42.5
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:30'49.2
|6.7
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:33'41.0
|2'58.5
|4
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:34'06.3
|3'23.8
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:35'47.9
|5'05.4
|6
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:39'56.9
|9'14.4
|7
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:46'58.2
|16'15.7
|8
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:55'29.5
|24'47.0
|9
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:57'15.9
|26'33.4
|10
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:57'46.5
|27'04.0
|Полные результаты
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