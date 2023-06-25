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Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Дуэль партнеров по Toyota, представляющих два разных поколения, продолжалась от старта до финиша и завершилась в пользу 39-летнего француза

Том Ховард
Автор:
Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Седьмой этап участники раллийного сезона проводили в самой экзотической точке всего сезона – их ждали гравийные дороги Кении, которые уже семь десятилетий остаются серьезной проверкой любой техники на выносливость.

В этот раз оказалось, что найти общий язык с такими условиями по силам только Toyota Yaris – все остальные команды столкнулись с множеством поломок и быстро выбыли из борьбы за высокие позиции, что принесло японцам четыре первые строчки в итоговом протоколе. 

При этом внутри самой Toyota борьба шла на двух уровнях: вернувшийся в чемпионат Себастьен Ожье и Калле Ровантера спорили за первую позицию, а в нескольких минутах позади Элфин Эванс и Такамото Кацута разыгрывали третью.

Гонка началась в пользу Ожье, так как всю пятницу Рованпера первым выезжал на спецучастки и расчищал их для остальных, теряя время. По итогам дня француз лидировал с перевесом в 22 секунды. 

Однако суббота, вопреки ожиданиям, позволила Калле отыграть почти половину отставания. Его сопернику помешали прокол и внезапный дождь. 

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Судьбу гонки должен был решить финальный день, однако Рованпера еще до его начала сказал, что его приоритетом являются очки в чемпионате мира. Несмотря на это, финн еще больше сократил отставание – с 16 секунд до шести. Это минимальное преимущество победителя за все 70 лет истории кенийской гонки. 

Ожье выиграл в третий раз в сезоне и в 58-й за карьеру – даже несмотря на то, что по ходу воскресенья налетел на большой придорожный камень и повредил свою Toyota.

Эванс по ходу заключительного дня догнал и опередил Кацуту, которому до того уступил, залив электронику мотора при форсировании брода и проколов колесо. Но японский пилот, для которого уик-энд начался с переворота на тестовом СУ, тоже не смог удержаться третьим. 

Такамото по ходу гонки справился с поломкой рычага подвески, влетевшей в машину зеброй и легким ударом о дерево, но вынужден был сбросить скорость в финальный день из-за утечки воды из радиатора – и остался четвертым. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Томек Калински

Результаты Hyundai и M-Sport Ford на африканском этапе едва ли заслуживают упоминания. Дани Сордо доехал до финиша с пятиминутныи отставанием, став сильнейшим преследователем Toyota. Его партнеры по корейской команде Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи стали жертвами поломок, потому лучшее время бельгийца на бонусном СУ оказалось лишь крохотной ложкой меда в огромной бочке дегтя.  

Отт Тянак стал в четверг быстрейшим на зрительском спецучастке в центре Найроби – столицы страны – но затем пострадал от выскочившего под колеса дикого кабана и стада зебр. Эстонец в итоге финишировал шестым, проиграв почти десять минут, но опередил своего напарника Пьера-Луи Лубэ – тот «собрал» проблемы с мотором, несколько проколов и неполадки рулевого управления.   

Каетан Каетанович, Мацей Щепаняк, Skoda Fabia Evo Rally2

Каетан Каетанович, Мацей Щепаняк, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Kajto.pl

Среди участников на технике RC2 сильнейшим стал польский ветеран Каетан Каетанович – за рулем Skoda Fabia 44-летний гонщик не без труда переиграл выступающего на такой же машине Оливера Сольверга, который сошел в первый день из-за поломки подвески, но вернулся в гонку и почти отыграл 10-минутный штраф. 

Также стоит отметить и местного героя Карла Тундо – на Fabia прошлого поколения пятикратный чемпион Кении, которому вот-вот исполнится 50, финишировал в RC2 четвертым. 

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На экваторе чемпионата мира Рованпера уверенно возглавляет общий зачет WRC со 139 очками. Следом за ним в таблице сформировалась плотная группа из Невилля (102), Эванса (98), Ожье и Тянака (по 97).

Сезон мирового ралли продлится в конце июля в Эстонии.

Результаты бонусного СУ19 Ралли Кения

Позиция Гонщик/Штурман Машина Время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 5'34.0  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 5'35.0 1.0
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 5'35.8 1.8
4 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 5'38.3 4.3
5 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 5'38.9 4.9
Полные результаты

Результаты Ралли Кения

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:30'42.5  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:30'49.2 6.7
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:33'41.0 2'58.5
4 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:34'06.3 3'23.8
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:35'47.9 5'05.4
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 3:39'56.9 9'14.4
7 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 3:46'58.2 16'15.7
8 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:55'29.5 24'47.0
9 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:57'15.9 26'33.4
10 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:57'46.5 27'04.0
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