Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

Знаменитая гонка продолжилась по дорожкам во французских Альпах, покрытых льдом. Дополнительной сложностью для экипажей стал так называемый «серый лед» – столь же скользкий, как и обычный, но издалека по цвету напоминающий асфальт.

Лидер по итогам четверга Отт Тянак избрал осторожный подход и сразу начал терять время. После СУ3, где быстрейшим стал Ожье, в лидеры гонки вышел представитель Toyota Калле Раванпера.

Однако финн вскоре уступил первую строчку: перед СУ4 он опоздал на пункт контроля времени и «поймал» 10 секунд штрафа из-за затянувшейся замены шин.

На пятом допе лед сменился грязью, которую предыдущие экипажи выносили с обочин. В таких условиях открывавшие спецучасток экипажи получили дополнительное преимущество. Так как в пятницу гонщики стартовали в порядке итогового положения в сезоне-2020, Ожье ехал первым и значительно оторвался от преследователей.

В итоге его преимущество к перерыву составило 11,3 секунды. Вторым идет еще один представитель Toyota Элфин Эванс, третьим – понемногу набравший ход Тянак, который, правда, пожаловался на проблемы с мотором. Рованпера, стартовавший на СУ5 далеко позади главных соперников, откатился на четвертое место.

Пятерку сильнейших после разворота на пятом допе замыкает Тьерри Невилль. Бельгиец, как и Дани Сордо, ошибся с выбором шин для СУ4, потому отстает от лидера уже на минуту с лишним.

Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова на VW идет на 13-м месте в общем зачете и на четвертом в своем классе RC2.

В пятницу участников Ралли Монте-Карло уже ждет повторное прохождение двух первых спецучастков.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ4

Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф 1 Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC 1 ч 05:47.9 2 Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC +11.3 3 Тянак/Ярвеоя Hyundai i20 Coupé WRC +24.8 4 Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +28.2 +10.0 5 Невилль/Вигеле Hyundai i20 Coupé WRC +1:02.7 6 Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +2'05"0 7 (1)* Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +3'32"1 8 (2) Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +3'55"9 9 Лубе/Ланде Hyundai i20 Coupé WRC +4'03"7 10 Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4'07"1 …13 (4) Грязин/Александров VW Polo GTI R5 +4'53"3

*место среди экипажей на технике RC2