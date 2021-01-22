Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло
Став быстрейшим на всех трех утренних спецучастках пятницы, действующий чемпион мира возглавил промежуточный протокол
Знаменитая гонка продолжилась по дорожкам во французских Альпах, покрытых льдом. Дополнительной сложностью для экипажей стал так называемый «серый лед» – столь же скользкий, как и обычный, но издалека по цвету напоминающий асфальт.
Лидер по итогам четверга Отт Тянак избрал осторожный подход и сразу начал терять время. После СУ3, где быстрейшим стал Ожье, в лидеры гонки вышел представитель Toyota Калле Раванпера.
Однако финн вскоре уступил первую строчку: перед СУ4 он опоздал на пункт контроля времени и «поймал» 10 секунд штрафа из-за затянувшейся замены шин.
На пятом допе лед сменился грязью, которую предыдущие экипажи выносили с обочин. В таких условиях открывавшие спецучасток экипажи получили дополнительное преимущество. Так как в пятницу гонщики стартовали в порядке итогового положения в сезоне-2020, Ожье ехал первым и значительно оторвался от преследователей.
В итоге его преимущество к перерыву составило 11,3 секунды. Вторым идет еще один представитель Toyota Элфин Эванс, третьим – понемногу набравший ход Тянак, который, правда, пожаловался на проблемы с мотором. Рованпера, стартовавший на СУ5 далеко позади главных соперников, откатился на четвертое место.
Пятерку сильнейших после разворота на пятом допе замыкает Тьерри Невилль. Бельгиец, как и Дани Сордо, ошибся с выбором шин для СУ4, потому отстает от лидера уже на минуту с лишним.
Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова на VW идет на 13-м месте в общем зачете и на четвертом в своем классе RC2.
В пятницу участников Ралли Монте-Карло уже ждет повторное прохождение двух первых спецучастков.
Ралли Монте-Карло. Положение после СУ4
|Поз.
|Гонщик/штурман
|Машина
|Время/отст.
|Штраф
|1
|Ожье/Инграссия
|Toyota Yaris WRC
|1 ч 05:47.9
|2
|Эванс/Мартин
|Toyota Yaris WRC
|+11.3
|3
|Тянак/Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+24.8
|4
|Рованпера/Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|+28.2
|+10.0
|5
|Невилль/Вигеле
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+1:02.7
|6
|Сордо/Дель Баррио
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+2'05"0
|7 (1)*
|Миккельсен/Флене
|Skoda Fabia R5 Evo
|+3'32"1
|8 (2)
|Фурмо/Жамуль
|Ford Fiesta R5 MKII
|+3'55"9
|9
|Лубе/Ланде
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+4'03"7
|10
|Кацута/Барритт
|Toyota Yaris WRC
|+4'07"1
|…13 (4)
|Грязин/Александров
|VW Polo GTI R5
|+4'53"3
*место среди экипажей на технике RC2
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Автор
|Александр Кабановский