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WRC / Ралли Монте-Карло Отчет о секции

Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

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Себастьен Леб начал день на первой позиции, однако на одном из спецучастков уступил соотечественнику

Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

Гонщик Toyota Себастьен Ожье вернул себе лидерство в общем зачете Ралли Монте-Карло по итогам второго полноценного дня этапа. Девятикратный чемпион мира Себастьен Леб, вернувшийся на трассы мирового ралли после годичного перерыва, опустился на вторую позицию: француз проигрывает своему тезке 21,1 сек. Третьим по итогам субботы стал Крейг Брин.

В пятницу Ожье потерял довольно-таки много времени из-за излишней осторожности: как оказалось, его затормозили поправки в стенограмму от экипажа-разведчика.

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Однако в субботу француз решил напомнить всем, что он восьмикратный чемпион мира по ралли. На втором допе дня Ожье сравнялся с Лебом, а на третьем обошел своего главного соперника.

Леб держался примерно в пяти секундах от тезки, однако на завершающем субботнем спецучастке пилот Ford потерял еще 15 секунд: оба гонщика ехали на сликах, но Ожье просто оказался быстрее соперника. К счастью для пилота M-Sport, это не сказалось на положении в общем зачете, поскольку идущий третьим Брин уступает Лебу чуть больше минуты. Откуда же в топ-3 взялся Брин и что случилось и Элфином Эвансом?

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Субботу Эванс начал в качестве одного из потенциальных претендентов не только на подиум, но и на победу. Он шел на третьей позиции, постепенно нагоняя (а по темпу даже собираясь перегнать) лидеров этапа. Однако на третьем спецучастке дня Эванс перед прохождением правого поворота поздно затормозил и зацепил травянистый холм.

В результате машину отбросило в противоположную сторону, к небольшому обрыву, где машина Эванса и осталась стоять. Автомобиль оказался в настолько опасном месте, что СУ прервали красными флагами. Из-за этого инцидента Элфин до финиша допа так и не добрался, но смог вернуться в борьбу уже со следующего СУ.

 

Для гонщика Hyundai Тьерри Невилля начало нового сезона совсем не задалось. Утром его машину скользила на сликах по льду, а вечером, на предпоследнем спецучастке дня, у автомобиля бельгийца возникли проблемы с подвеской, правая стойка которой не выдержала нагрузок и пробила кузов. Из-за этой поломки Тьерри пришлось ехать очень медленно, и по итогу спецучастка он потерял около четырех минут. К счастью для Невилля, им удалось починить поломку перед следующим, завершавшим день СУ, но за 3км до конца допа проблема возникла вновь.

Брин воспользовался оплошностями Невилля и Эванса и безошибочно провел предпоследний день этапа, соответственно поднявшись с пятой на третью позицию в общем зачете.

Суббота стала не самой удачной и для еще одного пилота Hyundai Отта Тянака. В середине дня он проколол колесо и после смены шины остался без «запаски». Предполагалось, что после этого эстонец может сойти – так и произошло, но завершил гонку Тянак по другому поводу. Сообщается, что причиной схода послужили повреждения от столкновения со скалой в одном из поворотов.

Не обошлось и без крупных аварий: сын чемпиона мира по ралли Петтера Сольберга заблокировал колеса перед входом в один из правых поворотов и поехал прямиком в сторону обрыва. К счастью, Оливер и его штурман Эллиотт Эдмондсон не пострадали и даже смогли продолжить заезд.

 

Едущий в категории WRC2 россиянин Николай Грязин выиграл четвертый спецучасток дня и поднялся с восьмой на пятую позицию в общем зачете класса. Николай уступает лидеру WRC2 Андреасу Миккельсену 1 минуту, 44 секунды.

На последнем допе дня, СУ13, победил Калле Рованпера, вторым стал Ожье, а третьим приехал Брин.

Положение в Ралли Монте-Карло после СУ12 (будет обновлено после СУ13)

Позиция Гонщик/Штурман Общее время Отрыв Отставание
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		2:05'23.500    
2 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		2:05'28.500 5.000 5.000
3 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		2:06'34.100 1'10.600 1'05.600
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		2:07'32.300 2'08.800 58.200
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 2:07'51.800 2'28.300 19.500
6 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		2:08'35.200 3'11.700 43.400
7 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		2:10'47.000 5'23.500 2'11.800
8 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		2:12'21.600 6'58.100 1'34.600
9 France Йоан Россель
France Бенджамин Буллу 		2:12'44.500 7'21.000 22.900
10 Erik Cais
Petr Těšínský		 2:14'13.000 8'49.500 1'28.500
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