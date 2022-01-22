Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

Гонщик Toyota Себастьен Ожье вернул себе лидерство в общем зачете Ралли Монте-Карло по итогам второго полноценного дня этапа. Девятикратный чемпион мира Себастьен Леб, вернувшийся на трассы мирового ралли после годичного перерыва, опустился на вторую позицию: француз проигрывает своему тезке 21,1 сек. Третьим по итогам субботы стал Крейг Брин.

В пятницу Ожье потерял довольно-таки много времени из-за излишней осторожности: как оказалось, его затормозили поправки в стенограмму от экипажа-разведчика.

Однако в субботу француз решил напомнить всем, что он восьмикратный чемпион мира по ралли. На втором допе дня Ожье сравнялся с Лебом, а на третьем обошел своего главного соперника.

Леб держался примерно в пяти секундах от тезки, однако на завершающем субботнем спецучастке пилот Ford потерял еще 15 секунд: оба гонщика ехали на сликах, но Ожье просто оказался быстрее соперника. К счастью для пилота M-Sport, это не сказалось на положении в общем зачете, поскольку идущий третьим Брин уступает Лебу чуть больше минуты. Откуда же в топ-3 взялся Брин и что случилось и Элфином Эвансом?

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Субботу Эванс начал в качестве одного из потенциальных претендентов не только на подиум, но и на победу. Он шел на третьей позиции, постепенно нагоняя (а по темпу даже собираясь перегнать) лидеров этапа. Однако на третьем спецучастке дня Эванс перед прохождением правого поворота поздно затормозил и зацепил травянистый холм.

В результате машину отбросило в противоположную сторону, к небольшому обрыву, где машина Эванса и осталась стоять. Автомобиль оказался в настолько опасном месте, что СУ прервали красными флагами. Из-за этого инцидента Элфин до финиша допа так и не добрался, но смог вернуться в борьбу уже со следующего СУ.

Для гонщика Hyundai Тьерри Невилля начало нового сезона совсем не задалось. Утром его машину скользила на сликах по льду, а вечером, на предпоследнем спецучастке дня, у автомобиля бельгийца возникли проблемы с подвеской, правая стойка которой не выдержала нагрузок и пробила кузов. Из-за этой поломки Тьерри пришлось ехать очень медленно, и по итогу спецучастка он потерял около четырех минут. К счастью для Невилля, им удалось починить поломку перед следующим, завершавшим день СУ, но за 3км до конца допа проблема возникла вновь.

Брин воспользовался оплошностями Невилля и Эванса и безошибочно провел предпоследний день этапа, соответственно поднявшись с пятой на третью позицию в общем зачете.

Суббота стала не самой удачной и для еще одного пилота Hyundai Отта Тянака. В середине дня он проколол колесо и после смены шины остался без «запаски». Предполагалось, что после этого эстонец может сойти – так и произошло, но завершил гонку Тянак по другому поводу. Сообщается, что причиной схода послужили повреждения от столкновения со скалой в одном из поворотов.

Не обошлось и без крупных аварий: сын чемпиона мира по ралли Петтера Сольберга заблокировал колеса перед входом в один из правых поворотов и поехал прямиком в сторону обрыва. К счастью, Оливер и его штурман Эллиотт Эдмондсон не пострадали и даже смогли продолжить заезд.

Едущий в категории WRC2 россиянин Николай Грязин выиграл четвертый спецучасток дня и поднялся с восьмой на пятую позицию в общем зачете класса. Николай уступает лидеру WRC2 Андреасу Миккельсену 1 минуту, 44 секунды.

На последнем допе дня, СУ13, победил Калле Рованпера, вторым стал Ожье, а третьим приехал Брин.

Положение в Ралли Монте-Карло после СУ12 (будет обновлено после СУ13)