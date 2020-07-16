Ожье передумал завершать карьеру и нацеливается на еще один сезон в Toyota
По информации источников, гонщик и команда заинтересованы в продлении нынешнего сотрудничества до конца 2021 года
В августе прошлого года шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье объявил, что чемпионат-2020 станет для него заключительным. Уже после этого стало известно, что француз покинет Citroen и проведет его в составе Toyota.
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Однако вирусная пандемия заставила гонщика пересмотреть планы – он по-прежнему собирается завершить выступления, но перед этим все же провести полноценный сезон.
Нынешний чемпионат мира по ралли был приостановлен после трех гонок, соревнования возобновятся в сентябре, но в календаре точно не будет нескольких культовых этапов, включая финский и британский.
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Источники говорят, что Ожье уже высказал Toyota желание продолжить сотрудничество, и команда поддержала эти планы. Переговоры сторон продвинулись довольно далеко, но все же еще не завершены.
Более того, есть весомые основания полагать, что японцы сохранят и двух других пилотов, Элфина Эванса и Калле Рованперу, так как считают нынешний состав удачно сбалансированным.
В настоящий момент Ожье возглавляет таблицу общего зачета WRC с 62 очками, Эванс идет вторым с 54. Ближайший соперник из другой команды – лидер Hyundai Тьерри Невилль – заработал 42.
Себастьен Ожье, Toyota Gazoo Racing
Фото: Toyota Racing
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|Toyota Gazoo Racing
|Автор
|Джакомо Раули