В августе прошлого года шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье объявил, что чемпионат-2020 станет для него заключительным. Уже после этого стало известно, что француз покинет Citroen и проведет его в составе Toyota.

Однако вирусная пандемия заставила гонщика пересмотреть планы – он по-прежнему собирается завершить выступления, но перед этим все же провести полноценный сезон.

Нынешний чемпионат мира по ралли был приостановлен после трех гонок, соревнования возобновятся в сентябре, но в календаре точно не будет нескольких культовых этапов, включая финский и британский.

Источники говорят, что Ожье уже высказал Toyota желание продолжить сотрудничество, и команда поддержала эти планы. Переговоры сторон продвинулись довольно далеко, но все же еще не завершены.

Более того, есть весомые основания полагать, что японцы сохранят и двух других пилотов, Элфина Эванса и Калле Рованперу, так как считают нынешний состав удачно сбалансированным.

В настоящий момент Ожье возглавляет таблицу общего зачета WRC с 62 очками, Эванс идет вторым с 54. Ближайший соперник из другой команды – лидер Hyundai Тьерри Невилль – заработал 42.