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WRC / Новость

Ожье передумал завершать карьеру и нацеливается на еще один сезон в Toyota

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Ожье передумал завершать карьеру и нацеливается на еще один сезон в Toyota
Автор:
Соавтор: Рахит Тукрал, Репортер, Индия
16 июл. 2020 г., 13:10

По информации источников, гонщик и команда заинтересованы в продлении нынешнего сотрудничества до конца 2021 года

В августе прошлого года шестикратный чемпион WRC Себастьен Ожье объявил, что чемпионат-2020 станет для него заключительным. Уже после этого стало известно, что француз покинет Citroen и проведет его в составе Toyota. 

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Однако вирусная пандемия заставила гонщика пересмотреть планы – он по-прежнему собирается завершить выступления, но перед этим все же провести полноценный сезон. 

Нынешний чемпионат мира по ралли был приостановлен после трех гонок, соревнования возобновятся в сентябре, но в календаре точно не будет нескольких культовых этапов, включая финский и британский.

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Источники говорят, что Ожье уже высказал Toyota желание продолжить сотрудничество, и команда поддержала эти планы. Переговоры сторон продвинулись довольно далеко, но все же еще не завершены. 

Более того, есть весомые основания полагать, что японцы сохранят и двух других пилотов, Элфина Эванса и Калле Рованперу, так как считают нынешний состав удачно сбалансированным. 

В настоящий момент Ожье возглавляет таблицу общего зачета WRC с 62 очками, Эванс идет вторым с 54. Ближайший соперник из другой команды – лидер Hyundai Тьерри Невилль – заработал 42.

Себастьен Ожье, Toyota Gazoo Racing

Себастьен Ожье, Toyota Gazoo Racing

Фото: Toyota Racing

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Джакомо Раули

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