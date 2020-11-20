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WRC / Новость

Ожье передумал уходить из WRC и продлил контракт с Toyota

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Ожье передумал уходить из WRC и продлил контракт с Toyota
Автор:
, Репортер, Индия

Француз продолжит выступления в составе нынешней команды, хотя ранее и планировал завершать карьеру

До старта нынешнего чемпионата Себастьен Ожье говорил, что проведет в мировом ралли еще один сезон – и на этом завершит выступления. Однако еще летом стало известно, что коронавирусная пандемия подтолкнула шестикратного чемпиона мира к мысли о продолжении карьеры.

В пятницу стало известно, что команда и гонщик продлили контракт, причем срок действия нового соглашения определен в один год.

«Сезон 2020 года оказался не столь долгим, как ожидалось, – приводит слова Себа пресс-служба. – Мы получили короткий чемпионат с несколькими ралли. Мне очень нравится работать с командой, нравится управлять машиной. Я рад окончательно объявить, что проведу еще год в WRC с Toyota Gazoo Racing».

В нынешнем сезоне Ожье выиграл в Мексике и лидировал на момент начала карантина, но в трех осенних гонках ни разу не финишировал выше третьего места и сейчас уступает 14 очков своему партнеру по команде Элфину Эвансу. 

По информации Motorsport.com, Toyota намерена сохранить свой состав в 2021 году и оставить не только Ожье, но и Эванса с Калле Рованперой.

До завершения нынешнего сезона WRC его участникам остается провести декабрьское Ралли Монца. 

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Рахит Тукрал

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