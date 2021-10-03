Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

Себастьен Ожье имеет шансы оформить восьмой чемпионский титул уже в этот уик-энд – правда, такое развитие событий выглядело маловероятным после слабого начала финской гонки в пятницу, а в субботу задачу пилоту Toyota дополнительно осложнили судьи.

Ожье оштрафовали на минуту времени и 800 евро за то, что походу СУ12 у него расстегнулась застежка шлема.

Экипаж француза сохранил пятое место в гонке, но теперь уступает лидирующему Элфину Эвансу – своему главному сопернику в общем зачете – уже две с половиной минуты.

Это не первый случай, когда у Ожье расстегивается шлем. Похожая история произошла с Себом зимой в Монте-Карло, но там после рассмотрения судьи нашли смягчающие обстоятельства и ограничились тольео денежным штрафом.

На этот раз в официальном заявлении сказано: «Господин Ожье заявил, что не будет объяснять, почему застежка его шлема расстегнулась по ходу СУ12.

На этот раз, в отличие от эпизода на Ралли Монте-Карло 2021 года, не было никакой спешки с тем, чтобы успеть застегнуть шлем перед началом спецучастка, когда он просто забыл сделать это.

Фото- и видеосвидетельства показывают, что шлем просто не был правильно застегнут, а потому расстегнулся по ходу дистанции.

Господин Ожье сообщил, что шлем нельзя застегнуть неправильно: можно либо сделать все верно, либо он вовсе не застегнется».

Себастьен Ожье, Toyota Gazoo Racing WRT Фото: Toyota Racing

Также в Toyota сообщили, что два других гонщика команды, Такамото Кацута и Калле Ровенпера, попавшие в аварии субботним утром, вернутся в борьбу в воскресенье по системе Супералли.

Участникам финского этапа осталось преодолеть до финиша четыре скоростных участка.

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