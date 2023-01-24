Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

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После завершения сезона-2021 и восьмого титула Себастьен Ожье отказался от полноценной программы и стартует в мировом ралли лишь время от времени.

При этом француз вовсе не растерял скорость – прошлой осенью он выиграл в Испании, а новый сезон начал с убедительной победы в Монте-Карло, которая стала для гонщика уже девятой в карьере.

При этом у Себа нет фиксированного расписания – он сам выбирает этапы, где будет выступать. В этот раз 39-летний гонщик решил пропустить Ралли Швеция на снежном покрытии и вернуться за руль Toyota на третьем этапе в Мексике.

«Уже не секрет, что я поеду в Мексике, – сказал он в интервью Canal+ Sport. – Мне всегда нравилось это ралли, а сейчас оно вернулось в календарь после двухлетнего перерыва из-за Covid.

Так что сделать выбор было просто – и мне, и команде. Прежде я успешно выступал там, так что рад возвращению на мексиканские грунтовки. К тому же, это позволит сделать перерыв между Монте-Карло и моей следующей гонкой не слишком большим».

Примечательно, что именно выступление на Ралли Мексика в 2008 году стало для Ожье дебютным в WRC. Позже он шесть раз выигрывал эту гонку, благодаря чему делит рекорд по максимальному количеству побед с Себастьеном Лебом.

Этап в Мексике пройдет 17-19 марта.