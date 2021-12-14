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WRC Новости

Ожье назвал новый регламент WRC шагом назад

Автор:
, News editor

По мнению самого успешного раллиста последних лет, новые правила добавят гонкам непредсказуемости, но машины станут медленнее

Ожье назвал новый регламент WRC шагом назад

В минувший уик-энд, пока внимание всех поклонников автоспорта было приковано к финалу Формулы 1 в Абу-Даби, восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье провел тесты в рамках подготовки к открывающему новый сезон Ралли Монте-Карло. 

Это был первый опыт 37-летнего француза на гибридной технике класса Rally1 – кроме того, ему ассистировал новый штурман Бенжамен Веллас. По мнению Себа, гибридные силовые установки из 1,6-литрового турбомотора и электрической систему рекуперации общей мощностью в 500 л.с. сделают гонки медленнее.

Он сравнил машину Rally1 со знакомой ему Toyota Yaris, за рулем которой в прошедшем сезоне завоевал очередной титул. 

«Откровенно говоря, это шаг назад в плане отдачи, машины стали тяжелее и медленнее, а в правилах стало больше всевозможных ограничений, – объяснил гонщик. – Впрочем, куда важнее, что все в равной ситуации, а это обещает яркое соперничество. 

Кроме того, я уверен, что техника будет быстро развиваться, как мы уже видели на примере предыдущего поколения. Когда те машины появились в 2017 году, они были далеко не столь быстры, как к концу 2021-го. Думаю, сейчас будет то же самое». 

Кроме того, смена правил обещает поклонникам ралли непредсказуемую борьбу без очевидного фаворита.

«Думаю, в начале сезона важнейшим фактором станет надежность, – отметил Себ. – Машины совсем новые, каждая тестовая сессия приносит ощутимый прогресс.

По сравнению с прошлым сезоном этот фактор явно будет играть более весомую роль, уверен, что в командах будут очень стараться как можно быстрее делать свои машины быстрее и надежнее.

Надо признать честно: гонка в Монте-Карло станет для всех шагом в неизвестность. Как мне кажется, еще никогда не было так сложно предсказывать что-либо».

До конца декабря Ожье примет участие еще в одних тестах с Toyota. Ралли Монте-Карло пройдет 20-23 января будущего года.  

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Фото: Жюльен Перес Алонсо

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