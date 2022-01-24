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WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба

Автор:
, News editor
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Себастьен считает, что он не мог избежать прокола, стоившего ему победы на Ралли Монте-Карло

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба

В воскресенье казалось, что Себастьен Ожье идет к верной победе на Ралли Монте-Карло. Однако на предпоследнем спецучастке восьмикратный чемпион мира получил прокол, из-за которого почти 30-секундное преимущество над Себастьеном Лебом превратилось в 9,5-секундное отставание от главного соперника.

На финальном бонусном скоростном СУ Ожье стал лучшим, но смог отыграть только девять секунд. Более того, судьи объявили, что Себастьен допустил фальстарт, и за это получил еще десять секунд штрафа.

По словам восьмикратного чемпиона, он ничего не мог сделать, чтобы не попасть на участок трассы, где и произошел прокол.

«Честно говоря, я ничего не смог сделать, чтобы избежать того прокола, – сказал Ожье. – Это было место, где я не стал срезать там во время первого прохождения допа, и пока дорога оставалась чистой, я пытался ехать аккуратно. Но на втором проезде, когда все уже вынесли на трассу много грязи, нужно ехать по общей для всех траектории, поэтому срезки нельзя было избежать. Такова жизнь.

Единственное, что меня, пожалуй, злит – отсутствие реакции со стороны шинников. Мы уже больше года знаем, что эта резина слишком слабая, и я не могу понять, почему никто ничего не делает».

Француз также рассказал, почему он допустил ошибку на старте последнего допа. 

«Правила есть правила: если я двинулся до старта, то значит, что я двинулся до старта, – отметил Ожье. – Может, даже лучше, что я получил штраф, поскольку принять поражение на 0,5 секунды было бы сложнее. На последнем старте двигатель начал звучать как-то по-другому, будто он начинает терять мощность. Поэтому я немного подвинул сцепление – и из-за этого машина тоже двинулась».

Ожье в этом году планирует эпизодически появляться на этапах WRC, но на данный момент неизвестно, где еще поедет француз. По его словам, велика вероятность, что он вернется в Португалии.

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