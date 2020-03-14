Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников

Если к середине первого полного гоночного дня на Ралли Мексика вся восьмерка лидеров укладывалась в 47 секунд, то по итогам пятницы лидер выигрывал у занимающего восьмое место гонщика уже более пяти минут.

Себастьен Ожье, одержав две победы на шести спецучастках и всего раз выпав из первой тройки, продолжил наращивать лидерство за рулем Toyota. Удерживаться за ним более-менее удавалось лишь Теему Сунинену, Почти все остальные столкнулись с неприятностями разного масштаба.

Хуже всего пришлось команде Hyundai. Сразу два ее гонщика – Тьерри Невилль и Дани Сордо – выбыли из борьбы за победу из-за поломок моторов.

Оставшийся пилот на заводской i20, действующий чемпион мира Отт Тянак, открывал спецучастки с утра и потерял на этом слишком много времени. После обеда эстонец смог отыграть у Ожье несколько секунд, выиграв два допа, но все равно остался лишь четвертым в генеральной классификации.

Элфину Эвансу пришлось расчищать дорогу для соперников по ходу дневной секции, что стоило гонщику Toyota потерянных секунд – он лишь на пару десятых впереди Тянака.

Самым же ярким моментом дня, без сомнений, стал пожар Эсапекки Лаппи. На СУ8 за его машиной потянулся дым, затем показались языки огня, и в итоге он стал таким сильным, что спасти Ford ни экипажу, ни спасателям не удалось. Спецучасток был отменен.

На этом фоне прокол у Калле Рованперы не выглядел большой проблемой, кроме того, финн стал быстрейшим на городском допе в Леоне и по итогам пятницы занимает пятое место.

Неприятности у лидеров сыграли на руку тем, кто обычно остается в их тени. Лидер WRC2 Понтус Тидеманд поднялся на седьмое место, его главный соперник Николай Грязин идет восьмым в 50 секундах позади.

Россиянин предпочел действовать осторожно при утреннем прохождении спецучастков, однако стал активнее атаковать при втором проезде. Он жаловался на пыль, которая подолгу висела в воздухе из-за отсутствия ветра, однако стабильно опережал своего напарника Оле-Кристиана Вейбю.

Ралли Мексика продолжится девятью скоростными участками в субботу.

Положение в Ралли Мексика после СУ12: