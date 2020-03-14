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WRC / Ралли Мексика / Отчет о секции

Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников

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Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников
Автор:
, журналист (Autosport)
14 мар. 2020 г., 06:41

Пожар и несколько серьезных поломок серьезно изменили протокол третьего этапа WRC к вечеру пятницы. Впрочем, лидер гонки остался прежним

Если к середине первого полного гоночного дня на Ралли Мексика вся восьмерка лидеров укладывалась в 47 секунд, то по итогам пятницы лидер выигрывал у занимающего восьмое место гонщика уже более пяти минут. 

Себастьен Ожье, одержав две победы на шести спецучастках и всего раз выпав из первой тройки, продолжил наращивать лидерство за рулем Toyota. Удерживаться за ним более-менее удавалось лишь Теему Сунинену, Почти все остальные столкнулись с неприятностями разного масштаба.  

Хуже всего пришлось команде Hyundai. Сразу два ее гонщика – Тьерри Невилль и Дани Сордо – выбыли из борьбы за победу из-за поломок моторов. 

 

Оставшийся пилот на заводской i20, действующий чемпион мира Отт Тянак, открывал спецучастки с утра и потерял на этом слишком много времени. После обеда эстонец смог отыграть у Ожье несколько секунд, выиграв два допа, но все равно остался лишь четвертым в генеральной классификации.

Элфину Эвансу пришлось расчищать дорогу для соперников по ходу дневной секции, что стоило гонщику Toyota потерянных секунд – он лишь на пару десятых впереди Тянака.  

Самым же ярким моментом дня, без сомнений, стал пожар Эсапекки Лаппи. На СУ8 за его машиной потянулся дым, затем показались языки огня, и в итоге он стал таким сильным, что спасти Ford ни экипажу, ни спасателям не удалось. Спецучасток был отменен.  

 

На этом фоне прокол у Калле Рованперы не выглядел большой проблемой, кроме того, финн стал быстрейшим на городском допе в Леоне и по итогам пятницы занимает пятое место. 

Неприятности у лидеров сыграли на руку тем, кто обычно остается в их тени. Лидер WRC2 Понтус Тидеманд поднялся на седьмое место, его главный соперник Николай Грязин идет восьмым в 50 секундах позади.

Россиянин предпочел действовать осторожно при утреннем прохождении спецучастков, однако стал активнее атаковать при втором проезде. Он жаловался на пыль, которая подолгу висела в воздухе из-за отсутствия ветра, однако стабильно опережал своего напарника Оле-Кристиана Вейбю.

Ралли Мексика продолжится девятью скоростными участками в субботу. 

Положение в Ралли Мексика после СУ12:

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1 France Себастьен Ожье Toyota 1:23:09.2
2 Finland Теему Сунинен Ford +13.2
3 United Kingdom Элфин Эванс Toyota +33.2
4 Estonia Отт Тянак Hyundai +33.4
5 Finland Калле Рованпера Toyota +35.7
6 United Kingdom Гус Гринсмит Ford +1:16.8
7 Sweden Понтус Тидеманд Skoda +4:16.7
8 Russian Federation Николай Грязин Hyundai +5:07.8
9 Bolivia Марко Буласиа Citroen +5:54.3
10 Chile Эмилио-Андрес Фернандес Skoda +8:39.8

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Мексика
Сессия Первый день
Пилоты Себастьен Ожье , Тьерри Невилль
Автор Ник Гартон

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