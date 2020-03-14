Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников
Пожар и несколько серьезных поломок серьезно изменили протокол третьего этапа WRC к вечеру пятницы. Впрочем, лидер гонки остался прежним
Если к середине первого полного гоночного дня на Ралли Мексика вся восьмерка лидеров укладывалась в 47 секунд, то по итогам пятницы лидер выигрывал у занимающего восьмое место гонщика уже более пяти минут.
Себастьен Ожье, одержав две победы на шести спецучастках и всего раз выпав из первой тройки, продолжил наращивать лидерство за рулем Toyota. Удерживаться за ним более-менее удавалось лишь Теему Сунинену, Почти все остальные столкнулись с неприятностями разного масштаба.
Хуже всего пришлось команде Hyundai. Сразу два ее гонщика – Тьерри Невилль и Дани Сордо – выбыли из борьбы за победу из-за поломок моторов.
Оставшийся пилот на заводской i20, действующий чемпион мира Отт Тянак, открывал спецучастки с утра и потерял на этом слишком много времени. После обеда эстонец смог отыграть у Ожье несколько секунд, выиграв два допа, но все равно остался лишь четвертым в генеральной классификации.
Элфину Эвансу пришлось расчищать дорогу для соперников по ходу дневной секции, что стоило гонщику Toyota потерянных секунд – он лишь на пару десятых впереди Тянака.
Самым же ярким моментом дня, без сомнений, стал пожар Эсапекки Лаппи. На СУ8 за его машиной потянулся дым, затем показались языки огня, и в итоге он стал таким сильным, что спасти Ford ни экипажу, ни спасателям не удалось. Спецучасток был отменен.
На этом фоне прокол у Калле Рованперы не выглядел большой проблемой, кроме того, финн стал быстрейшим на городском допе в Леоне и по итогам пятницы занимает пятое место.
Неприятности у лидеров сыграли на руку тем, кто обычно остается в их тени. Лидер WRC2 Понтус Тидеманд поднялся на седьмое место, его главный соперник Николай Грязин идет восьмым в 50 секундах позади.
Россиянин предпочел действовать осторожно при утреннем прохождении спецучастков, однако стал активнее атаковать при втором проезде. Он жаловался на пыль, которая подолгу висела в воздухе из-за отсутствия ветра, однако стабильно опережал своего напарника Оле-Кристиана Вейбю.
Ралли Мексика продолжится девятью скоростными участками в субботу.
Положение в Ралли Мексика после СУ12:
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1
|Себастьен Ожье
|Toyota
|1:23:09.2
|2
|Теему Сунинен
|Ford
|+13.2
|3
|Элфин Эванс
|Toyota
|+33.2
|4
|Отт Тянак
|Hyundai
|+33.4
|5
|Калле Рованпера
|Toyota
|+35.7
|6
|Гус Гринсмит
|Ford
|+1:16.8
|7
|Понтус Тидеманд
|Skoda
|+4:16.7
|8
|Николай Грязин
|Hyundai
|+5:07.8
|9
|Марко Буласиа
|Citroen
|+5:54.3
|10
|Эмилио-Андрес Фернандес
|Skoda
|+8:39.8
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Мексика
|Сессия
|Первый день
|Пилоты
|Себастьен Ожье , Тьерри Невилль
|Автор
|Ник Гартон
Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников
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