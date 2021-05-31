Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC

Семикратный чемпион мира по ралли WRC Себастьен Ожье завершит полноценную карьеру в конце нынешнего сезона. Однако француз намерен и дальше периодически выходить на трассу в отдельных этапах.

«Я действительно не отказываюсь от возможности иногда выступать в ралли, – сказал Ожье. – Но пока я согласился только на Ралли Монте-Карло. Другие варианты мы еще обсудим с командой».

Ожье также отметил, что хотел бы дальше работать с Toyota, за которую выступает второй сезон:

«Я мечтаю остаться с Toyota, но также хочу выступить на Ле-Мане. Пока ни о каких переговорах сообщить не могу. Разговоры едва начались, но я хочу остаться с командой».