Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC
Автор: Джейсон Крейг , Журналист (Global)
Ветеран не намерен полностью покидать гонки после завершения карьеры
Семикратный чемпион мира по ралли WRC Себастьен Ожье завершит полноценную карьеру в конце нынешнего сезона. Однако француз намерен и дальше периодически выходить на трассу в отдельных этапах.
«Я действительно не отказываюсь от возможности иногда выступать в ралли, – сказал Ожье. – Но пока я согласился только на Ралли Монте-Карло. Другие варианты мы еще обсудим с командой».
Ожье также отметил, что хотел бы дальше работать с Toyota, за которую выступает второй сезон:
«Я мечтаю остаться с Toyota, но также хочу выступить на Ле-Мане. Пока ни о каких переговорах сообщить не могу. Разговоры едва начались, но я хочу остаться с командой».
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Ожье , Отт Тянак
|Команды
|Toyota Racing
|Автор
|Джейсон Крейг
Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC
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