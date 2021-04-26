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WRC / Ралли Хорватия / Новость

Ожье наказали за побег с места аварии

Автор:
, Журналист (Global)

FIA не спустила многократному чемпиону побег от полиции

Ожье наказали за побег с места аварии

Семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожте едва досрочно не закончил выступление на Ралли Хорватия, попав в аварию вне гонки. Француз столкнулся с другой машиной в воскресенье утром, пока ехал на старт первого допа дня. 

После инцидента FIA пересмотрела видеозапись и решила, что Ожье покинул место преступление без разрешение полиции, за что гонщика оштрафовали на 5 тыс. евро и дали отложенную дисквалификацию на одну гонку. Еще на 2 тыс. евро Ожье оштрафовали за проезд на красный свет. 

Однако сам француз уверяет, что его действия неверно интерпретировали: «Самой большой проблемой было то, что полицейские не говорили по-английски. В какой-то момент один из них сказал, что мы можем ехать, но другой не был в этом уверен. Надо будет еще раз во всем разобраться. Я точно не из тех, кто сбегает с места происшествия».

В итоге авария не помешала Ожье не только продолжить гонку, но и выиграть ее. Однако сам пилот признался, что в момент столкновения думал, что сойдет с дистанции.

«[Авария] повлияла только психологически, – рассказал Ожье. – Когда она случилась, я был в шоке. Удар был сильным, у меня спина побаливает. В первую очередь, я был рад тому, что никто не пострадал. Человек, с которым мы столкнулись, тоже был цел, повреждена только машина. Но в момент аварии я думал, что ралли для меня закончено.

К счастью, удар был по прямой, а это одно из самых прочных мест машины. Поэтому повреждения оказались косметическими. Даже защитная пена на двери никуда не делась. Только немного жидкости попало в кабину. Жюльену пришлось надеть очки, потому что пыль в глаза попадала».

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Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия

Предыдущая новость

Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Хорватия
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Джейсон Крейг

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