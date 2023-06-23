Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари
Восьмикратный чемпион мира возглавил протокол по итогам первого дня африканской гонки, три первых строчки в котором заняли представители Toyota. Тьерри Невилль сошел из-за поломки подвески
Из шести скоростных участков Себастьен Ожье выиграл четыре, что принесло ему 22 секунды преимущества над лидером сезона Калле Рованперой. Однако следует признать, что финн находился в куда менее выгодном положении: всю пятницу он первым выезжал на гравийные допы, расчищая их для преследователей и теряя время.
Ночной дождик помог Калле, прибив пыль, и с утра он даже один раз стал быстрейшим, но после дневного перерыва Ожье – на машине которого, вдобавок, исправили барахлившую гибридную систему, – окончательно завладел инициативой.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Элфин Эванс уступает Рованпере еще 21 секунду, а вот дела Hyundai пока идут совсем неважно: Эсапекка Лаппи с одной победой на СУ занимает четвертое место почти в минуте от Ожье, а Тьерри Невилль и вовсе выбыл из борьбы под конец дня с поврежденной подвеской.
Африканские дороги стали в пятницу серьезным испытанием для участников: многие прокололи шины или повредили автомобили при форсировании бродов. Вдобавок, гонке мешает местная фауна: в кабину к Невиллю залетела огромная пчела, а первый лидер ралли Отт Тянак вынужден был тормозить, когда ему под колеса бросился дикий кабан, а потом дорогу перегородила стайка зебр.
«Они, кажется, были не в курсе, что мы тут гонки гоняем», – сказал эстонец из M-Sport.
После схода лидера зачета RC2 Оливера Сольберга – у шведа также не выдержала подвеска – сильнейшим в этой категории стал Грегуар Мюнстер.
Кенийская гонка продолжится в субботу, когда участников ждут самые опасные спецучастки.
Результаты Ралли Кения после СУ7
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:14'38.7
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:15'01.5
|22.8
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:15'22.2
|43.5
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:15'32.7
|54.0
|5
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:15'58.1
|1'19.4
|6
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:16'07.1
|1'28.4
|7
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:17'42.0
|3'03.3
|8
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:21'43.6
|7'04.9
|9
|Grégoire Munster
Louis Louka
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|1:23'29.4
|8'50.7
|10
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:23'55.8
|9'17.1
|Полные результаты
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