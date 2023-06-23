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Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари

Восьмикратный чемпион мира возглавил протокол по итогам первого дня африканской гонки, три первых строчки в котором заняли представители Toyota. Тьерри Невилль сошел из-за поломки подвески

Том Ховард
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Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Из шести скоростных участков Себастьен Ожье выиграл четыре, что принесло ему 22 секунды преимущества над лидером сезона Калле Рованперой. Однако следует признать, что финн находился в куда менее выгодном положении: всю пятницу он первым выезжал на гравийные допы, расчищая их для преследователей и теряя время. 

Ночной дождик помог Калле, прибив пыль, и с утра он даже один раз стал быстрейшим, но после дневного перерыва Ожье – на машине которого, вдобавок, исправили барахлившую гибридную систему, – окончательно завладел инициативой.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Элфин Эванс уступает Рованпере еще 21 секунду, а вот дела Hyundai пока идут совсем неважно: Эсапекка Лаппи с одной победой на СУ занимает четвертое место почти в минуте от Ожье, а Тьерри Невилль и вовсе выбыл из борьбы под конец дня с поврежденной подвеской.  

Африканские дороги стали в пятницу серьезным испытанием для участников: многие прокололи шины или повредили автомобили при форсировании бродов. Вдобавок, гонке мешает местная фауна: в кабину к Невиллю залетела огромная пчела, а первый лидер ралли Отт Тянак вынужден был тормозить, когда ему под колеса бросился дикий кабан, а потом дорогу перегородила стайка зебр. 

«Они, кажется, были не в курсе, что мы тут гонки гоняем», – сказал эстонец из M-Sport.

После схода лидера зачета RC2 Оливера Сольберга – у шведа также не выдержала подвеска – сильнейшим в этой категории стал Грегуар Мюнстер. 

Кенийская гонка продолжится в субботу, когда участников ждут самые опасные спецучастки.

Результаты Ралли Кения после СУ7

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:14'38.7  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:15'01.5 22.8
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:15'22.2 43.5
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:15'32.7 54.0
5 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:15'58.1 1'19.4
6 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:16'07.1 1'28.4
7 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1:17'42.0 3'03.3
8 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 1:21'43.6 7'04.9
9 Grégoire Munster
Louis Louka		 Ford Fiesta Rally2 RC2 1:23'29.4 8'50.7
10 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:23'55.8 9'17.1
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