Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари

Из шести скоростных участков Себастьен Ожье выиграл четыре, что принесло ему 22 секунды преимущества над лидером сезона Калле Рованперой. Однако следует признать, что финн находился в куда менее выгодном положении: всю пятницу он первым выезжал на гравийные допы, расчищая их для преследователей и теряя время.

Ночной дождик помог Калле, прибив пыль, и с утра он даже один раз стал быстрейшим, но после дневного перерыва Ожье – на машине которого, вдобавок, исправили барахлившую гибридную систему, – окончательно завладел инициативой.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Элфин Эванс уступает Рованпере еще 21 секунду, а вот дела Hyundai пока идут совсем неважно: Эсапекка Лаппи с одной победой на СУ занимает четвертое место почти в минуте от Ожье, а Тьерри Невилль и вовсе выбыл из борьбы под конец дня с поврежденной подвеской.

Африканские дороги стали в пятницу серьезным испытанием для участников: многие прокололи шины или повредили автомобили при форсировании бродов. Вдобавок, гонке мешает местная фауна: в кабину к Невиллю залетела огромная пчела, а первый лидер ралли Отт Тянак вынужден был тормозить, когда ему под колеса бросился дикий кабан, а потом дорогу перегородила стайка зебр.

«Они, кажется, были не в курсе, что мы тут гонки гоняем», – сказал эстонец из M-Sport.

После схода лидера зачета RC2 Оливера Сольберга – у шведа также не выдержала подвеска – сильнейшим в этой категории стал Грегуар Мюнстер.

Кенийская гонка продолжится в субботу, когда участников ждут самые опасные спецучастки.

Результаты Ралли Кения после СУ7