Себастьен Ожье закончил лидером предпоследний день Ралли Монца, которое завершает сезон чемпионата мира по ралли. Элфин Эванс, возглавлявший общий зачет перед стартом гонки и опережавший Ожье на 14 очков, вылетел с трассы – и теперь может рассчитывать разве что на неудачу француза в воскресенье.

В первой половине субботы пилоты Toyota продолжали отыгрывать время, потерянное в первой половине пятницы – и к середине дня Ожье вышел в лидеры, а Эванс переместился на 3-е место, которое его в целом устраивало в плане борьбы за чемпионат. Британец явно не атаковал – однако во второй половине в заужающемся повороте не смог удержать машину и съехал с дороги на покрытый травой склон. Машина не была повреждена, однако вернуться на трассу экипаж уже не смог и был вынужден прекратить борьбу.

«В зоне старта было много луж – но казалось, что получится проехать спецучасток чисто, – рассказал пилот съемочной группе чемпионата вскоре после аварии. – И поначалу возникало впечатление, что мы едем слишком аккуратно. На асфальте было все больше снега или снежной каши, но с зацепом проблем не было. Вплоть до момента торможения перед тем самым поворотом.

В зоне торможения асфальт был не таким, как за считанные метры до этого. Это было указано в стенограмме, но я не подозревал, насколько большой будет разница в сцеплении. Когда я нажал на тормоз, под колесами как будто стекло оказалось. Вариантов остаться на трассе уже не было.

Ситуация хреновая – но что делать? Победы не падают с неба, каждый здесь вынужден так или иначе полагаться на удачу».

Вскоре после этого аварию прокомментировал Томми Мякинен – четырехкратный чемпион мира и руководитель команды Toyota: «Может быть, Крис переборщил со скоростью – но в столь сложных условиях бывает очень трудно выбрать оптимальную скорость».

Эванс был не единственным, кто допустил ошибку после обеда – спецучасток, предшествовавший тому, где вылетел британец, был и вовсе остановлен и потом отменен из-за сразу двух серьезных аварий. Следующий спецучасток также отменили из-за сильного снегопада.

Все это не делает Ожье чемпионом автоматически – французу еще надо добраться до финиша минимум на 5-м месте (финиш на 3-й позиции и выше гарантирует титул вне зависимости от результатов призового спецчастка, по результатам котоорого начисляются призовые баллы). Но в воскресенье экипажам предстоит проехать всего три спецучастка – причем едущих следом двух пилотов Hyundai, Дани Сордо и Отта Тянака, лидер гонки опережает на 18 и 22 секунды соответственно.

Если Ожье станет чемпионом, то завоюет седьмой титул, причем в составе уже третьей команды: ранее он выигрывал чемпионаты на Volkswagen и Ford. Ранее такое удавалось только Юхе Канккунену, добывшему свои титулы за рулем Peugeot, Lancia и Toyota.