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WRC / Ралли Испания Новости

Ожье избежал сурового наказания в Ралли Испания

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Француз нарушил правила дорожного движения, но заплатит всего две тысячи евро

Ожье избежал сурового наказания в Ралли Испания

Судьи Ралли Испания назначили лидеру общего зачета чемпионата мира по ралли Себастьену Ожье штраф в размере двух тысяч евро за нарушение правил дорожного движения по пути от одного спецучастка к другому. Это наказание можно считать очень мягким, так как Ожье не потерял своей позиции на этапе, где он финишировал четвертым.

Инцидент произошел, когда Ожье направлялся к старту последнего спецучастка по дороге общего пользования. На подъезде к круговому движению испанская полиция перекрыла левый ряд, но Ожье объехал остановленный перед ним автомобиль справа, тем самым уже нарушив правила дорожного движения.

Полицейский пытался остановить гонщика, но тот проигнорировал его, совершив второе правонарушение. По правилам FIA раллисты, которые перемещаются от одного спецучастка к другому, должны подчиняться требованиям местной дорожной полиции.

В свое оправдание Ожье заявил, что неправильно понял сигналы полицейского: гонщику показалось, что тот как раз пытался остановить не его, а остальные машины, чтобы раллист мог побыстрее проехать мимо. Он также отметил, что совершил свой маневр максимально аккуратно и медленно.

Это уже не первое такое правонарушение Ожье в этом году, и в теории ему грозил куда более суровый штраф. Однако испанская полиция прислала судьям отчет, в котором подтверждалось, что полицейский стоял не на полосе движения Ожье и его жест, запрещающий проезд, действительно формально относился не к Ожье, а к водителям гражданских машин на той полосе, на которой стоял полицейский.

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