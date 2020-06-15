Ожье и Toyota обсуждают продление контракта

Себастьен Ожье не раз заявлял, что прекратит выступления в чемпионате мира по ралли в конце нынешнего сезона. Однако резкое уменьшение количества этапов из-за пандемии коронавируса (напомним, отменены уже пять гонок) может заставить француза изменить свои планы.

Ранее в интервью Youtube-каналу Red Bull Motorsports гонщик заявил, что может задержаться в чемпионате еще на год, если в этом сезоне соревнования не возобновятся. Сейчас же сразу несколько европейских изданий пишут о том, что Ожье весьма активно обсуждает возможность продления контракта со своей нынешней командой Toyota.

Сайт DirtFish сообщает, что руководитель коллектива Томми Мякинен запланировал предметный разговор с французом на этой неделе – в настоящий момент команда проводит тестовые заезды в Финляндии. «У меня в любом случае найдется для него место на следующий сезон, – цитирует сайт слова Мякинена. – Кстати, когда я сам ушел из чемпионата, то быстро понял, что сделал это слишком рано. Может быть, Себ сейчас чувствует нечто похожее. Посидел дома некоторое время – и понял, что еще не готов отказаться от выступлений».

Тем временем команда Toyota объявила об отказе от планов использовать в следующем году доработанную версию своего гоночного автомобиля, получившую имя GR Yaris WRC Plus. Две новых машины уже построены и даже испытывались – однако японская компания считает, что задержка в работе с автомобилем из-за эпидемии коронавируса не позволит обеспечить необходимую надежность.

Таким образом, GR Yaris WRC Plus вообще не сможет принять участие в этапах чемпионата мира – ведь к сезону 2022 года участникам турнира придется создавать машины по новым техническим требованиям.