WRC
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Ожье и Toyota обсуждают продление контракта

Поделились
Комментарии
Ожье и Toyota обсуждают продление контракта
Автор:
, Главный редактор
15 июн. 2020 г., 12:35

Похоже, что эпидемия коронавируса перенесет отставку шестикратного чемпиона мира еще минимум на один год

Себастьен Ожье не раз заявлял, что прекратит выступления в чемпионате мира по ралли в конце нынешнего сезона. Однако резкое уменьшение количества этапов из-за пандемии коронавируса (напомним, отменены уже пять гонок) может заставить француза изменить свои планы.

Читайте также:

Ранее в интервью Youtube-каналу Red Bull Motorsports гонщик заявил, что может задержаться в чемпионате еще на год, если в этом сезоне соревнования не возобновятся. Сейчас же сразу несколько европейских изданий пишут о том, что Ожье весьма активно обсуждает возможность продления контракта со своей нынешней командой Toyota.

Сайт DirtFish сообщает, что руководитель коллектива Томми Мякинен запланировал предметный разговор с французом на этой неделе – в настоящий момент команда проводит тестовые заезды в Финляндии. «У меня в любом случае найдется для него место на следующий сезон, – цитирует сайт слова Мякинена. – Кстати, когда я сам ушел из чемпионата, то быстро понял, что сделал это слишком рано. Может быть, Себ сейчас чувствует нечто похожее. Посидел дома некоторое время – и понял, что еще не готов отказаться от выступлений».

 

Тем временем команда Toyota объявила об отказе от планов использовать в следующем году доработанную версию своего гоночного автомобиля, получившую имя GR Yaris WRC Plus. Две новых машины уже построены и даже испытывались – однако японская компания считает, что задержка в работе с автомобилем из-за эпидемии коронавируса не позволит обеспечить необходимую надежность.

Таким образом, GR Yaris WRC Plus вообще не сможет принять участие в этапах чемпионата мира – ведь к сезону 2022 года участникам турнира придется создавать машины по новым техническим требованиям.

Читайте также:

Следующая новость
Ралли Великобритания в этом году не состоится

Предыдущая новость

Ралли Великобритания в этом году не состоится
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Они должны были стать чемпионами. 9 лучших гонщиков Формулы 1 без титула

2
Формула 1

Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых

3
Формула 1

Ферстаппен купил Ferrari как у Ибрагимовича

13мин
4
Формула 1

Рейтинг пилотов F1 2020: Феттель выше Леклера, Квят – десятый

5
Формула 1

Мэнселл: Пилоты Ф1 выходят из болидов как из салона красоты

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Самое важное:

Ожье и Toyota обсуждают продление контракта
WRC

Ожье и Toyota обсуждают продление контракта

Ралли Великобритания в этом году не состоится
WRC

Ралли Великобритания в этом году не состоится

Невилль разложил машину на тестах в Финляндии
WRC

Невилль разложил машину на тестах в Финляндии

Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае
WRC

Чемпионат мира по ралли решил устроить гонки в США и Китае

WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии
WRC

WRC потеряла этапы в Финляндии и Новой Зеландии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.