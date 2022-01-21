Ожье и Леб лидируют в дебюте Ралли Монте-Карло
Пока главным сюрпризом гонки, открывшей новую эпоху в чемпионате мира, является скорость автомобилей Ford
Многократные чемпионы мира Себастьен Ожье (выступающий за Toyota) и Себастьен Леб (пилотирующий автомобиль Ford) возглавили общий зачет Ралли Монте-Карло после двух первых спецучастков, состоявшихся вечером в четверг. По итогам первого дня гонки, которая открывает новый сезон WRC, выигравший оба спецучастка Ожье опережает своего соотечественника и тезку на 6,7 секунды.
Напомним, ни один из многократных чемпионов мира в этом году не планирует участвовать в турнире по полном программе. Для Ожье после завоевания в прошлом году восьмого титула главной сферой применения станут кольцевые гонки, Леб же ограничивается эпизодическими выступлениями с 2013 года.
Третью позицию занимает еще один пилот Toyota – Элфин Эванс, отстающий на 11 секунд. Впрочем, стоит обратить внимание и на происходящее за пределами первой тройки. Речь о скорости автомобилей Ford: все четыре хэтчбека Puma оказались в первой семерке. В то время как лучший из представителей марки Hyundai пока находится лишь на 6-й строчке.
Напомним, что в эти выходные на старт впервые вышли совершенно новые раллийные автомобили, построенные по радикально отличающимся от предыдущих техническим требованиям.
Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC 2 на автомобиле Skoda команды Toksport, на первом спецучастке показал 2-й результат в своем классе, а на втором потерял около 3-х минут из-за прокола. В результате даже в своей категории москвич по итогам первого дня гонки находится только на 14-й позиции.
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|2
| Себастьен Лёб
Изабель Галмиш
|Ford Puma Rally1
|6.700
|6.700
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|11.200
|4.500
|4
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|17.900
|6.700
|5
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|21.900
|4.000
|6
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|28.500
|6.600
|7
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|29.200
|0.700
|8
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|41.100
|11.900
|9
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|48.200
|7.100
|10
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|58.800
|10.600
|Полные результаты
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