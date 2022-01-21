Ожье и Леб лидируют в дебюте Ралли Монте-Карло

Многократные чемпионы мира Себастьен Ожье (выступающий за Toyota) и Себастьен Леб (пилотирующий автомобиль Ford) возглавили общий зачет Ралли Монте-Карло после двух первых спецучастков, состоявшихся вечером в четверг. По итогам первого дня гонки, которая открывает новый сезон WRC, выигравший оба спецучастка Ожье опережает своего соотечественника и тезку на 6,7 секунды.

Напомним, ни один из многократных чемпионов мира в этом году не планирует участвовать в турнире по полном программе. Для Ожье после завоевания в прошлом году восьмого титула главной сферой применения станут кольцевые гонки, Леб же ограничивается эпизодическими выступлениями с 2013 года.

Третью позицию занимает еще один пилот Toyota – Элфин Эванс, отстающий на 11 секунд. Впрочем, стоит обратить внимание и на происходящее за пределами первой тройки. Речь о скорости автомобилей Ford: все четыре хэтчбека Puma оказались в первой семерке. В то время как лучший из представителей марки Hyundai пока находится лишь на 6-й строчке.

Напомним, что в эти выходные на старт впервые вышли совершенно новые раллийные автомобили, построенные по радикально отличающимся от предыдущих техническим требованиям.

Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC 2 на автомобиле Skoda команды Toksport, на первом спецучастке показал 2-й результат в своем классе, а на втором потерял около 3-х минут из-за прокола. В результате даже в своей категории москвич по итогам первого дня гонки находится только на 14-й позиции.