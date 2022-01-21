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WRC / Ралли Монте-Карло Отчет о секции

Ожье и Леб лидируют в дебюте Ралли Монте-Карло

Пока главным сюрпризом гонки, открывшей новую эпоху в чемпионате мира, является скорость автомобилей Ford

Ожье и Леб лидируют в дебюте Ралли Монте-Карло

Многократные чемпионы мира Себастьен Ожье (выступающий за Toyota) и Себастьен Леб (пилотирующий автомобиль Ford) возглавили общий зачет Ралли Монте-Карло после двух первых спецучастков, состоявшихся вечером в четверг. По итогам первого дня гонки, которая открывает новый сезон WRC, выигравший оба спецучастка Ожье опережает своего соотечественника и тезку на 6,7 секунды.

Напомним, ни один из многократных чемпионов мира в этом году не планирует участвовать в турнире по полном программе. Для Ожье после завоевания в прошлом году восьмого титула главной сферой применения станут кольцевые гонки, Леб же ограничивается эпизодическими выступлениями с 2013 года.

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Третью позицию занимает еще один пилот Toyota – Элфин Эванс, отстающий на 11 секунд. Впрочем, стоит обратить внимание и на происходящее за пределами первой тройки. Речь о скорости автомобилей Ford: все четыре хэтчбека Puma оказались в первой семерке. В то время как лучший из представителей марки Hyundai пока находится лишь на 6-й строчке.

Напомним, что в эти выходные на старт впервые вышли совершенно новые раллийные автомобили, построенные по радикально отличающимся от предыдущих техническим требованиям.

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Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC 2 на автомобиле Skoda команды Toksport, на первом спецучастке показал 2-й результат в своем классе, а на втором потерял около 3-х минут из-за прокола. В результате даже в своей категории москвич по итогам первого дня гонки находится только на 14-й позиции.

Позиция Гонщик/Штурман Машина Отрыв Отставание
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1    
2 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		Ford Puma Rally1 6.700 6.700
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 11.200 4.500
4 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 17.900 6.700
5 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 21.900 4.000
6 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 28.500 6.600
7 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 29.200 0.700
8 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 41.100 11.900
9 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 48.200 7.100
10 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 58.800 10.600
Полные результаты

 

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