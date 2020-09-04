Ожье и Лаппи показали одинаковое время в дебюте Ралли Эстония
Чемпионат мира WRC возобновился в Эстонии – в пятницу экипажи проехали всего один спецучасток
Этап главной раллийной серии мира впервые проходит на территории бывшего Советского Союза. Гонка базируется в Тарту и состоит из 17 скоростных участков. Хотя основным типом покрытия станет гравий, в первый день участников ждал короткий доп протяженностью 1,28 км по смешанной асфальто-гравийной трассе, проложенной в одном из городских парков.
По его итогам протокол гонки возглавили Себастьен Ожье на Toyota и Эсапекка Лаппи на Ford, проехавшие с одинаковым временем. Они всего на 0,1 секунды опередили главного кумира местных болельщиков, действующего чемпиона мира Отта Тянака.
Эстонец опередил на 0,3 секунды своего партнера по Hyundai Крейга Брина, пятерку лидеров замкнул Элфин Эванс за рулем Toyota.
Мадс Остберг стал шестым, хотя стартовал на Citroen «младшего» зачета RC2. Уступив ему полсекунды, пятым в этом классе стал россиянин Николай Грязин, который за время карантина сменил штурмана и теперь выступает с Константином Александровым.
Теему Сунинен начал гонку с аварии на утреннем тестовом СУ, но повреждения машины оказались не столь серьезными, и финн смог после оперативного ремонта выйти на старт.
Настоящая борьба на Ралли Эстония стартует в субботу, когда участникам гонки предстоит преодолеть десять скоростных участков.
Положение на Ралли Эстония после СУ1
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1'17.000
|2
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'17.000
|0.000
|0.000
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1'17.100
|0.100
|0.100
|4
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1'17.400
|0.400
|0.300
|5
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'17.600
|0.600
|0.200
|6
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|Citroën C3 R5
|RC2
|1'18.200
|1.200
|0.600
|7
| Такамото Катсута
Даниэль Баррит
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'18.400
|1.400
|0.200
|8
| Понтус Тидеманд
Патрик Барт
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1'18.400
|1.400
|0.000
|9
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'18.400
|1.400
|0.000
|10
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1'18.500
|1.500
|0.100
|Полные результаты
Предыдущая новость
Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд
Следующая новость
Тянак лидирует в Ралли Эстония, Невилль сошел после аварии
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Эстония
|Автор
|Александр Кабановский