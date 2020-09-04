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WRC / Ралли Эстония / Отчет о секции

Ожье и Лаппи показали одинаковое время в дебюте Ралли Эстония

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Ожье и Лаппи показали одинаковое время в дебюте Ралли Эстония
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, Ответственный редактор

Чемпионат мира WRC возобновился в Эстонии – в пятницу экипажи проехали всего один спецучасток

Этап главной раллийной серии мира впервые проходит на территории бывшего Советского Союза. Гонка базируется в Тарту и состоит из 17 скоростных участков. Хотя основным типом покрытия станет гравий, в первый день участников ждал короткий доп протяженностью 1,28 км по смешанной асфальто-гравийной трассе, проложенной в одном из городских парков.

По его итогам протокол гонки возглавили Себастьен Ожье на Toyota и Эсапекка Лаппи на Ford, проехавшие с одинаковым временем. Они всего на 0,1 секунды опередили главного кумира местных болельщиков, действующего чемпиона мира Отта Тянака.

Эстонец опередил на 0,3 секунды своего партнера по Hyundai Крейга Брина, пятерку лидеров замкнул Элфин Эванс за рулем Toyota. 

Мадс Остберг стал шестым, хотя стартовал на Citroen «младшего» зачета RC2. Уступив ему полсекунды, пятым в этом классе стал россиянин Николай Грязин, который за время карантина сменил штурмана и теперь выступает с Константином Александровым.  

Теему Сунинен начал гонку с аварии на утреннем тестовом СУ, но повреждения машины оказались не столь серьезными, и финн смог после оперативного ремонта выйти на старт.

Настоящая борьба на Ралли Эстония стартует в субботу, когда участникам гонки предстоит преодолеть десять скоростных участков.

Положение на Ралли Эстония после СУ1

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв Отставание
1 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Ford Fiesta WRC RC1 1'17.000    
2 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 1'17.000 0.000 0.000
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1'17.100 0.100 0.100
4 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1'17.400 0.400 0.300
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 1'17.600 0.600 0.200
6 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		Citroën C3 R5 RC2 1'18.200 1.200 0.600
7 Japan Такамото Катсута
United Kingdom Даниэль Баррит 		Toyota Yaris WRC RC1 1'18.400 1.400 0.200
8 Sweden Понтус Тидеманд
Патрик Барт 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1'18.400 1.400 0.000
9 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC RC1 1'18.400 1.400 0.000
10 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC RC1 1'18.500 1.500 0.100
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Эстония
Автор Александр Кабановский

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