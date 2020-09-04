Ожье и Лаппи показали одинаковое время в дебюте Ралли Эстония

Этап главной раллийной серии мира впервые проходит на территории бывшего Советского Союза. Гонка базируется в Тарту и состоит из 17 скоростных участков. Хотя основным типом покрытия станет гравий, в первый день участников ждал короткий доп протяженностью 1,28 км по смешанной асфальто-гравийной трассе, проложенной в одном из городских парков.

По его итогам протокол гонки возглавили Себастьен Ожье на Toyota и Эсапекка Лаппи на Ford, проехавшие с одинаковым временем. Они всего на 0,1 секунды опередили главного кумира местных болельщиков, действующего чемпиона мира Отта Тянака.

Эстонец опередил на 0,3 секунды своего партнера по Hyundai Крейга Брина, пятерку лидеров замкнул Элфин Эванс за рулем Toyota.

Мадс Остберг стал шестым, хотя стартовал на Citroen «младшего» зачета RC2. Уступив ему полсекунды, пятым в этом классе стал россиянин Николай Грязин, который за время карантина сменил штурмана и теперь выступает с Константином Александровым.

Теему Сунинен начал гонку с аварии на утреннем тестовом СУ, но повреждения машины оказались не столь серьезными, и финн смог после оперативного ремонта выйти на старт.

Настоящая борьба на Ралли Эстония стартует в субботу, когда участникам гонки предстоит преодолеть десять скоростных участков.

Положение на Ралли Эстония после СУ1