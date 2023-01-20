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Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло

По итогам двух спецучастков, прошедших в ночь с четверга на пятницу, француз на Toyota стал быстрейшим в общем зачете, россиянин на Skoda – в классе RC2

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло
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51-й сезон мирового ралли стартовал классической гонкой по горным дорожкам Лазурного берега. Программа первого дня была короткой: в ночной мгле участники покоряли знаменитый перевал Коль-де-Турини, однако из-за теплой европейской зимы в этот раз на нем вообще не было снега и льда. 

Лидерство в дебюте захватил Себастьен Ожье. Восьмикратный чемпион мира дважды стал быстрейшим и на шесть секунд оторвался от партнера по Toyota Элфина Эванса. 

Новобранец команды M-Sport Отт Тянак уже в самом начале гонки остался без пятой передачи, но все равно показал третью скорость, опередив всего на одну десятую секунды лидера Hyundai Тьерри Невилля. Бельгиец едва не разбил машину на втором допе, попав на покрытый льдом участок – но смог избежать удара об ограждение. 

«Не знаю, что произошло, – сказал Тьерри. – Я ехал там не первым, но сцепление просто пропало. Я видел траектории других машин, но было уже поздно. Мотор заглох, и это стоило нам потери семи-восьми секунд».  

Чемпион мира Калле Рованпера оба раза открывал спецучастки и потому чуть осторожничал – финн поскользнулся в том же месте, что и Невилль, но с меньшими последствиями, и пока идет пятым. 

Николай Грязин, Константин Александров, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo

Николай Грязин, Константин Александров, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo

Фото: ACI Sport

В зачете RC2, который собрал 40 участников, оба раза лучшее время показал Николай Грязин. Москвич, выступающий с Константином Александровым на Skoda Fabia, смог создать отрыв в 16,7 секунды от ближайшего преследователя Стефана Лефевра. 

Ралли Монте-Карло продолжится в пятницу шестью скоростными участками общей протяженностью 105,34 км.

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Положение в Ралли Монте-Карло после СУ2

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 26'33.7  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 26'39.7 6.0
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 26'49.1 15.4
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 26'49.2 15.5
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 26'50.8 17.1
6 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 27'05.8 32.1
7 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 27'14.0 40.3
8 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 27'15.1 41.4
9 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 27'30.7 57.0
10 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Константин Александров 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 27'40.3 1'06.6
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