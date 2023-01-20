Ожье и Грязин захватили лидерство в дебюте Ралли Монте-Карло
По итогам двух спецучастков, прошедших в ночь с четверга на пятницу, француз на Toyota стал быстрейшим в общем зачете, россиянин на Skoda – в классе RC2
51-й сезон мирового ралли стартовал классической гонкой по горным дорожкам Лазурного берега. Программа первого дня была короткой: в ночной мгле участники покоряли знаменитый перевал Коль-де-Турини, однако из-за теплой европейской зимы в этот раз на нем вообще не было снега и льда.
Лидерство в дебюте захватил Себастьен Ожье. Восьмикратный чемпион мира дважды стал быстрейшим и на шесть секунд оторвался от партнера по Toyota Элфина Эванса.
Новобранец команды M-Sport Отт Тянак уже в самом начале гонки остался без пятой передачи, но все равно показал третью скорость, опередив всего на одну десятую секунды лидера Hyundai Тьерри Невилля. Бельгиец едва не разбил машину на втором допе, попав на покрытый льдом участок – но смог избежать удара об ограждение.
«Не знаю, что произошло, – сказал Тьерри. – Я ехал там не первым, но сцепление просто пропало. Я видел траектории других машин, но было уже поздно. Мотор заглох, и это стоило нам потери семи-восьми секунд».
Чемпион мира Калле Рованпера оба раза открывал спецучастки и потому чуть осторожничал – финн поскользнулся в том же месте, что и Невилль, но с меньшими последствиями, и пока идет пятым.
Николай Грязин, Константин Александров, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo
Фото: ACI Sport
В зачете RC2, который собрал 40 участников, оба раза лучшее время показал Николай Грязин. Москвич, выступающий с Константином Александровым на Skoda Fabia, смог создать отрыв в 16,7 секунды от ближайшего преследователя Стефана Лефевра.
Ралли Монте-Карло продолжится в пятницу шестью скоростными участками общей протяженностью 105,34 км.
Положение в Ралли Монте-Карло после СУ2
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|26'33.7
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|26'39.7
|6.0
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|26'49.1
|15.4
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|26'49.2
|15.5
|5
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|26'50.8
|17.1
|6
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|27'05.8
|32.1
|7
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|27'14.0
|40.3
|8
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|27'15.1
|41.4
|9
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|27'30.7
|57.0
|10
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|27'40.3
|1'06.6
|Полные результаты
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