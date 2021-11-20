Себастьен Ожье, выступающий в составе команды Toyota, закончил лидером предпоследний день последнего этапа чемпионата мира по ралли. Француз всего на полсекунды опережает своего товарища по команде Элфина Эванса, сражение с которым по ходу субботы превратилось в самую настоящую чехарду.

Из шести субботних допов лишь один не привел к смене лидера, причем разрыв между двумя экипажами ни разу не превышал 6 секунд – а порой сокращался до трех десятых. Однако, как бы странно это ни звучало, речь отнюдь не идет об ожесточенной борьбе. Запас по очкам в общем зачете позволяет Ожье чувствовать себя уверенно и избегать лишнего риска.

Для завоевания чемпионского титула (уже 8-го в карьере) французу более чем достаточно финиша на 2-й позиции. При этом занимающий 3-е место пилот Hyundai Дани Сордо отстает от пары экипажей Toyota примерно на полминуты. Воскресная программа ралли состоит всего из 3-х спецучастков общей протяженностью меньше 40 км (против примерно 110 в субботу), проложенных на территории автодрома в Монце. Цена ошибки на них ниже, чем на дорогах общего пользования – и, таким образом, оставить Ожье без титула по итогам нынешнего сезона может разве что поломка.

В субботу французу в очередной раз непроизвольно помогли соперники из Hyundai (которые летом несколько раз подряд сходили с трассы, лидируя в гонках). Тьерри Невилль после первого субботнего допа проигрывал Эвансу и Ожье меньше 20-ти секунд, но уже на втором повредил переднюю часть автомобиля и откатился на 4-е место.

Вылет бельгийца стал самым заметным инцидентом с участием экипажей категории WRC – но не самой серьезной аварией в целом. На четвертом спецучастке дня с трассы зрелищно улетел итальянец Стефано Альбертини, выступающий в категории WRC 3. Примечательно, что этот спортсмен также выступал на автомобиле Hyundai, расцветка которого в общих чертах повторяет дизайн автомобилей команды WRC.

Россиянин Николай Грязин продолжает выступление в ралли после обидной пятничной ошибки, когда москвич допустил контакт с бетонным блоком. Гонщик, пилотирующий автомобиль Skofa Fabia, находится на 4-м месте среди спортсменов, управляющих машинами группы R5 (часть экипажей на такой технике заявлена в зачет WRC 2, часть – в зачет WRC 3, а еще часть, включая Грязина, не имеет привязки ни к одной из категорий и не получит очки в зачет чемпионата мира). При этом отставание в 15 секунд от пилота, находящегося на 3-м месте, оставляет Николаю лишь небольшие шансы по итогам гонки оказаться в первой тройке.