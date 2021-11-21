Ожье едва не выкинул 8-й титул в окно за 35 км до финиша

По завершении второго дня Ралли Монца – финального этапа чемпионата мира по ралли, который проходит сейчас в Италии – судьба чемпионского титула казалась решенной.

Хотя пилоты Toyota Себастьен Ожье и Элфин Эванс всю субботу вели плотную борьбу за лидерство и чуть ли не после каждого допа менялись местами, на раскладе в борьбе за чемпионство это отражалось несильно. Ведь французскому пилоту для завоевания восьмого титула в карьере достаточно финишировать вторым.

При этом занимающий 3-е место Дани Сордо на Hyundai отстает от пары лидеров уже на полминуты. А дистанция воскресной сессии является весьма короткой – 45 км против 110 в субботу. Таким образом, можно было предположить, что Ожье проведет последний день гонки, избегая излишнего риска. Да и сам пилот заявлял об этом в субботу вечером, говоря, что не ставит себе целью победу в гонке, а невероятная плотность борьбу двух экипажей Toyota – скорее случайность.

Однако на первом воскресном допе француз оказался в шаге от провала. В шикане, устроенной на знаменитом историческом бэнкинге трассы в Монце, пилот зацепил бетонный блок передним правым колесом своей Toyota Yaris.

Такой контакт вполне мог обернуться серьезным повреждением подвески и привода, а значит – сходом с трассы и потерей реальных шансов на титул. Однако, судя по всему, французу повезло. Гонщик Toyota закончил спецучасток со 2-м результатом и продолжил лидировать. Примечательно, что на этом допе Ожье и Эванс показали одинаковое время – и двух главных претендентов на победу по-прежнему разделяет полсекунды.