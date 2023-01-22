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Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2

Восьмикратный чемпион WRC доказал, что и на пороге 40-летия быстрее соперников. Драматичная развязка «младшего» зачета сложилась в пользу россиянина на Skoda

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2
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Новый раллийный сезон по традиции стартовал гонкой на альпийских серпантинах в окрестностях Монте-Карло. В этот раз гонка, которая славится своей сложностью и непредсказуемостью, почти целиком прошла по сухому асфальту, так что происшествий за четыре прошедших дня оказалось не так много. 

Главной интригой стало противостояние двух гонщиков на Toyota – Себастьена Ожье и Калле Рованперы. Знаток местных дорожек Ожье ошеломил соперников в дебюте, выиграв шесть из восьми первых спецучастков и к вечеру пятницы доведя отрыв от соперников до 36 секунд. 39-летнему французу даже не помешали проблемы с гибридной системой его Yaris.

Но действующий чемпион, который поначалу ехал осторожно, ускорился в субботу – и сократил отставание до 16 секунд. 

Все должны были решить четыре воскресных допа. На них каждый из соперников cтал быстрейшим по два раза, что сохранило статус-кво. Ожье одержал уже девятую в карьере победу на Ралли Монте-Карло, установив новый исторический рекорд (прежде у них с Себастьеном Лебом было по восемт выигранных гонок), а для Рованперы некоторым утешением стали пять бонусных очков на финальном СУ.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

Все остальные в этот раз сражались только за третье место. Тьерри Невилль поскользнулся в четверг, но после этого оказался единственным, кто смог отобрать у двух лидером более одной победы на спецучастке. Бельгийский гонщик Hyundai финишировал третьим, отстав на 45 секунд. 

Для M-Sport Ford начало сезоне оказалось не самым удачным. Лидер команды Отт Тянак постоянно терял время из-за неполадок рулевого усилителя и в итоге остался пятым. 

Его напарник Пьер-Луи Лубе попал в аварию на СУ5 и остался вовсе без усилителя руля, а в субботу вторично разбил машину, после чего окончательно прекратил борьбу в воскресенье из-за утечки воды в системе охлаждения и нехватки топлива. 

Такамото Кацута едва не потерял гонку на финальном скоростном участке из-за поломки задней подвески. Несмотря на это, японцу удалось не только завершить дистанцию но и удержать шестое место. 

Восьмерку экипажей премьер-класса замкнули два представителя Hyundai Дани Сордо и Эсапекка Лаппи. Первому по ходу гонки постоянно мешали проблемы с гибридной системой силовой установки, а второй испытывал некоторые сложности с адаптацией к новой машине, а вдобавок проколол колесо.  

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете RC2 сценарий оказался на удивление схожим. Захватив лидерство с самого начала, Николай Грязин и Константин Александров начали наращивать отрыв от преследователей. К вечеру субботы россияне, выступающие за Skoda Fabia, довели его до 45 секунд, но прокол на СУ14 сократил их преимущество всего до 15. 

В воскресенье Иоан Россель пошел в решающую атаку: французу на Citroen помогали домашние стены, его отставание таяло на глазах, но на финише бонусного СУ Грязин все же удержался впереди с перевесом в 4,5 секунды – и стал победителем Ралли Монте-Карло.

Это первый в истории случай победы российских или советских гонщиков в знаменитом соревновании, однако не рекорд в абсолютном зачете – в 2012-м Евгений Новиков на Ford Fiesta финишировал шестым.  

Сезон WRC продолжится в первой половине февраля в Швеции. 

Результаты Ралли Монте-Карло после СУ17 (будет обновлено после бонусного СУ18)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:01'56.8  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:02'20.3 23.5
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:02'41.9 45.1
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:03'13.2 1'16.4
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 3:04'35.8 2'39.0
6 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:04'35.9 2'39.1
7 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:05'35.1 3'38.3
8 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:05'42.1 3'45.3
9 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Константин Александров 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:11'31.3 9'34.5
10 France Иоан Россель
Arnaud Dunand		 Citroën C3 Rally2 RC2 3:11'41.4 9'44.6
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Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло
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Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

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