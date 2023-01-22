Ожье довел Ралли Монте-Карло до победы, Грязин выиграл в классе RC2
Восьмикратный чемпион WRC доказал, что и на пороге 40-летия быстрее соперников. Драматичная развязка «младшего» зачета сложилась в пользу россиянина на Skoda
Новый раллийный сезон по традиции стартовал гонкой на альпийских серпантинах в окрестностях Монте-Карло. В этот раз гонка, которая славится своей сложностью и непредсказуемостью, почти целиком прошла по сухому асфальту, так что происшествий за четыре прошедших дня оказалось не так много.
Главной интригой стало противостояние двух гонщиков на Toyota – Себастьена Ожье и Калле Рованперы. Знаток местных дорожек Ожье ошеломил соперников в дебюте, выиграв шесть из восьми первых спецучастков и к вечеру пятницы доведя отрыв от соперников до 36 секунд. 39-летнему французу даже не помешали проблемы с гибридной системой его Yaris.
Но действующий чемпион, который поначалу ехал осторожно, ускорился в субботу – и сократил отставание до 16 секунд.
Все должны были решить четыре воскресных допа. На них каждый из соперников cтал быстрейшим по два раза, что сохранило статус-кво. Ожье одержал уже девятую в карьере победу на Ралли Монте-Карло, установив новый исторический рекорд (прежде у них с Себастьеном Лебом было по восемт выигранных гонок), а для Рованперы некоторым утешением стали пять бонусных очков на финальном СУ.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
Все остальные в этот раз сражались только за третье место. Тьерри Невилль поскользнулся в четверг, но после этого оказался единственным, кто смог отобрать у двух лидером более одной победы на спецучастке. Бельгийский гонщик Hyundai финишировал третьим, отстав на 45 секунд.
Для M-Sport Ford начало сезоне оказалось не самым удачным. Лидер команды Отт Тянак постоянно терял время из-за неполадок рулевого усилителя и в итоге остался пятым.
Его напарник Пьер-Луи Лубе попал в аварию на СУ5 и остался вовсе без усилителя руля, а в субботу вторично разбил машину, после чего окончательно прекратил борьбу в воскресенье из-за утечки воды в системе охлаждения и нехватки топлива.
Такамото Кацута едва не потерял гонку на финальном скоростном участке из-за поломки задней подвески. Несмотря на это, японцу удалось не только завершить дистанцию но и удержать шестое место.
Восьмерку экипажей премьер-класса замкнули два представителя Hyundai Дани Сордо и Эсапекка Лаппи. Первому по ходу гонки постоянно мешали проблемы с гибридной системой силовой установки, а второй испытывал некоторые сложности с адаптацией к новой машине, а вдобавок проколол колесо.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
В зачете RC2 сценарий оказался на удивление схожим. Захватив лидерство с самого начала, Николай Грязин и Константин Александров начали наращивать отрыв от преследователей. К вечеру субботы россияне, выступающие за Skoda Fabia, довели его до 45 секунд, но прокол на СУ14 сократил их преимущество всего до 15.
В воскресенье Иоан Россель пошел в решающую атаку: французу на Citroen помогали домашние стены, его отставание таяло на глазах, но на финише бонусного СУ Грязин все же удержался впереди с перевесом в 4,5 секунды – и стал победителем Ралли Монте-Карло.
Это первый в истории случай победы российских или советских гонщиков в знаменитом соревновании, однако не рекорд в абсолютном зачете – в 2012-м Евгений Новиков на Ford Fiesta финишировал шестым.
Сезон WRC продолжится в первой половине февраля в Швеции.
Результаты Ралли Монте-Карло после СУ17 (будет обновлено после бонусного СУ18)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:01'56.8
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:02'20.3
|23.5
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:02'41.9
|45.1
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:03'13.2
|1'16.4
|5
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:04'35.8
|2'39.0
|6
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:04'35.9
|2'39.1
|7
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:05'35.1
|3'38.3
|8
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:05'42.1
|3'45.3
|9
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:11'31.3
|9'34.5
|10
| Иоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:11'41.4
|9'44.6
|Полные результаты
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