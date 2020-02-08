Остаться в мировом ралли Латвале помогло онлайн-казино
За несколько дней до старта Ралли Швеция, которое станет для финского раллиста первым стартом в этом сезоне, Яри-Матти Латвала представил расцветку своего автомобиля.
Трехкратный вице-чемпион мира по ралли Яри-Матти Латвала в этом сезоне впервые с 2006 года не сможет выступить в WRC по полной программе – прошлой осенью заводская команда Toyota отказалась продолжить сотрудничество с финном.
Впрочем, Латвала при поддержке спонсоров смог договориться о разовых выступлениях на автомобиле Yaris WRC под флагом собственной команды Latvala Motorsport (на деле обслуживанием машины будут заниматься механики все того же заводского коллектива). Первым соревнованием в этом году для финна станет стартующее в ближайший четверг Ралли Швеция – и сегодня Латвала продемонстрировал в соцсетях разработанную для этого события расцветку автомобиля.
Судя по дизайну, наибольший вклад в возвращение пилота на раллийные трассы внесло финское онлайн-казино Gigapozzi – примечательно, что в рекламе этого портала наряду с Латвалой можно увидеть актера Вилле Хаапасало, регулярно снимающегося в российском кино.
В настоящий момент в списке ралли, которые финский гонщик точно проедет в этом сезоне, фигурируют лишь гонки в Швеции и Финляндии. Однако спортсмен рассчитывает, что хорошее выступление на следующей неделе поможет ему сформировать бюджет для расширения программы – в частности, для стартов в Италии, Португалии и Великобритании.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Пилоты
|Яри-Матти Латвала
|Автор
|Кирилл Качнов
Остаться в мировом ралли Латвале помогло онлайн-казино
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