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WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Остаться в мировом ралли Латвале помогло онлайн-казино

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Остаться в мировом ралли Латвале помогло онлайн-казино
Автор:
, Главный редактор
8 февр. 2020 г., 14:29

За несколько дней до старта Ралли Швеция, которое станет для финского раллиста первым стартом в этом сезоне, Яри-Матти Латвала представил расцветку своего автомобиля.

Трехкратный вице-чемпион мира по ралли Яри-Матти Латвала в этом сезоне впервые с 2006 года не сможет выступить в WRC по полной программе – прошлой осенью заводская команда Toyota отказалась продолжить сотрудничество с финном.

Впрочем, Латвала при поддержке спонсоров смог договориться о разовых выступлениях на автомобиле Yaris WRC под флагом собственной команды Latvala Motorsport (на деле обслуживанием машины будут заниматься механики все того же заводского коллектива). Первым соревнованием в этом году для финна станет стартующее в ближайший четверг Ралли Швеция – и сегодня Латвала продемонстрировал в соцсетях разработанную для этого события расцветку автомобиля.

 

Судя по дизайну, наибольший вклад в возвращение пилота на раллийные трассы внесло финское онлайн-казино Gigapozzi – примечательно, что в рекламе этого портала наряду с Латвалой можно увидеть актера Вилле Хаапасало, регулярно снимающегося в российском кино.

В настоящий момент в списке ралли, которые финский гонщик точно проедет в этом сезоне, фигурируют лишь гонки в Швеции и Финляндии. Однако спортсмен рассчитывает, что хорошее выступление на следующей неделе поможет ему сформировать бюджет для расширения программы – в частности, для стартов в Италии, Португалии и Великобритании.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Пилоты Яри-Матти Латвала
Автор Кирилл Качнов

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