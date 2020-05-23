Календарь WRC на остаток 2020 года, как и у других ведущих гоночных серий, пока только формируется. Учитывая особенности раллийных соревнований, которые проводятся на большой территории в течении нескольких дней, перед организаторами заездов стоят особенно сложные задачи.

Поэтому FIA и промоутеры после консультаций с тремя главными производителями – Hyundai, Toyota и M-Sport Ford – приняли решение сделать ставку на максимальное снижение расходов, включая прежде всего логистику.

Как стало известно Motorsport.com, итогом обсуждения стал календарь из четырех-пяти европейских гонок. Они станут дополнением к Ралли Монте-Карло, Швеции и Мексики, прошедшими с января по март до начала пандемии.

Идея федерации в том, чтобы отложить возобновление чемпионата. По состоянию на настоящий момент первая гонка должна пройти в Финляндии в первый уик-энд августа, но ее решено перенести на сентябрь или начало октября. Также WRC приедет в Германию и Великобританию.

Дополнением станут гонки в Турции и на Сардинии, где погода позволит провести их во второй половине осени. При этом итальянский этап пока вызывает наибольшие вопросы и может выпасть из календаря.

Ранее Motorsport.com стало известно, что Ралли Япония и Новая Зеландия решено было не проводить в 2020 году из-за высоких расходов на переезды. Формально в списке остается гонка в Аргентине, которая имеет статус отложенной, но в сложившейся ситуации шансы на ее проведение стремятся к нулю.