WRC
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе

Поделились
Комментарии
Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе
Автор:
23 мая 2020 г., 11:55

Исходя из пожеланий производителей и общемировой ситуации в мировом ралли до конца года состоится не более пяти этапов

Календарь WRC на остаток 2020 года, как и у других ведущих гоночных серий, пока только формируется. Учитывая особенности раллийных соревнований, которые проводятся на большой территории в течении нескольких дней, перед организаторами заездов стоят особенно сложные задачи.

Поэтому FIA и промоутеры после консультаций с тремя главными производителями – Hyundai, Toyota и M-Sport Ford – приняли решение сделать ставку на максимальное снижение расходов, включая прежде всего логистику. 

Как стало известно Motorsport.com, итогом обсуждения стал календарь из четырех-пяти европейских гонок. Они станут дополнением к Ралли Монте-Карло, Швеции и Мексики, прошедшими с января по март до начала пандемии. 

Читайте также:

Идея федерации в том, чтобы отложить возобновление чемпионата. По состоянию на настоящий момент первая гонка должна пройти в Финляндии в первый уик-энд августа, но ее решено перенести на сентябрь или начало октября. Также WRC приедет в Германию и Великобританию.

Дополнением станут гонки в Турции и на Сардинии, где погода позволит провести их во второй половине осени. При этом итальянский этап пока вызывает наибольшие вопросы и может выпасть из календаря.

Ранее Motorsport.com стало известно, что Ралли Япония и Новая Зеландия решено было не проводить в 2020 году из-за высоких расходов на переезды. Формально в списке остается гонка в Аргентине, которая имеет статус отложенной, но в сложившейся ситуации шансы на ее проведение стремятся к нулю.

Читайте также:

Следующая новость
20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

Предыдущая новость

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Автор Джакомо Раули

Самое читаемое

1
NASCAR Cup

Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1

2
Формула 1

Как настроить болид Формулы 1. Ликбез от Сергея Сироткина

3
Формула 1

Четыре гонки подряд, Венгрия – новый фаворит. Что произошло с календарем Формулы 1

4
Формула 1

Уйти нельзя остаться. Три способа спасти карьеру Феттеля

5
Формула 1

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Самое важное:

Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе
WRC

Организаторы WRC собрались завершить сезон пятью гонками в Европе

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
Drag

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

Нельзя помиловать. Самые громкие дисквалификации в ралли
WRC

Нельзя помиловать. Самые громкие дисквалификации в ралли

Toyota выставит на старт Ралли Финляндия пять экипажей
WRC

Toyota выставит на старт Ралли Финляндия пять экипажей

Ралли Сафари-2020 отменили
WRC

Ралли Сафари-2020 отменили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.