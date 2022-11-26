Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год
Участники мирового ралли вновь отправятся в Мексику и Чили, также в предстоящем сезоне состоится совершенно новая европейская гонка
Меньше чем за два месяца до старта нового чемпионата мира стал известен полный календарь WRC. Можно говорить, что спорт оправился от последствий пандемии и вернулся к глобальному расписанию
При этом ожидаемого возвращения на Ближний Восток не произошло – эти планы отложены до 2024 года.
В календарь вошли четыре асфальтовых и восемь гравийных гонок, а также традиционный снежный этап в Швеции. Уик-энды распределены равномерно, самая большая пауза составляет семь недель.
Впервые за три года WRC проведет этап в Мексике (весной 2020-го гонка стала последним «предковидным» соревнованием и была остановлена досрочно). Также в календарь вернулось Ралли Чили – прежде в мировом статусе оно состоялось всего раз, в 2019-м.
Осенью пройдет совершенно новый асфальтовый этап, который примут дороги Германии, Австрии и Чехии. Эта гонка будет базироваться в Баварии и заменит в календаре Ралли Испания, которого не будет в WRC впервые с 1990 года. Также потерял место в календаре бельгийский этап, который проводили в окрестностях Ипра два последних сезона.
Организаторы Ралли Северная Ирландия, которым зарезервировали место в августе, не смогли собрать финансирование и вынуждены были отказаться от своих планов.
Наконец, новозеландский этап, который после 10-летней паузы состоялся в 2022-м, также не смог сохранить свое место. Гонка пользуется популярностью у участников и поклонников ралли, однако нехватка государственной поддержки сыграла против нее.
Чемпионат мира второй год подряд финиширует поздней осенью в Японии.
Календарь чемпионата мира по ралли на 2023 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Покрытие
|1
|19-22 января
|Ралли Монте-Карло
|снег/лед/асфальт
|2
|9-12 февраля
|Ралли Швеция
|снег
|3
|16-19 марта
|Ралли Мексика
|гравий
|4
|20-23 апреля
|Ралли Хорватия
|асфальт
|5
|11-14 мая
|Ралли Португалия
|гравий
|6
|1-4 июня
|Ралли Италия
|гравий
|7
|22-25 июня
|Ралли Кения
|гравий
|8
|20-23 июля
|Ралли Эстония
|гравий
|9
|3-6 августа
|Ралли Финляндия
|гравий
|10
|7-10 сентября
|Ралли Греция
|гравий
|11
|28 сентября – 1 октября
|Ралли Чили
|гравий
|12
|26-29 октября
|Ралли Центральная Европа
|асфальт
|13
|16-19 ноября
|Ралли Япония
|асфальт
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