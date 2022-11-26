Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год

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Меньше чем за два месяца до старта нового чемпионата мира стал известен полный календарь WRC. Можно говорить, что спорт оправился от последствий пандемии и вернулся к глобальному расписанию

При этом ожидаемого возвращения на Ближний Восток не произошло – эти планы отложены до 2024 года.

В календарь вошли четыре асфальтовых и восемь гравийных гонок, а также традиционный снежный этап в Швеции. Уик-энды распределены равномерно, самая большая пауза составляет семь недель.

Впервые за три года WRC проведет этап в Мексике (весной 2020-го гонка стала последним «предковидным» соревнованием и была остановлена досрочно). Также в календарь вернулось Ралли Чили – прежде в мировом статусе оно состоялось всего раз, в 2019-м.

Осенью пройдет совершенно новый асфальтовый этап, который примут дороги Германии, Австрии и Чехии. Эта гонка будет базироваться в Баварии и заменит в календаре Ралли Испания, которого не будет в WRC впервые с 1990 года. Также потерял место в календаре бельгийский этап, который проводили в окрестностях Ипра два последних сезона.

Организаторы Ралли Северная Ирландия, которым зарезервировали место в августе, не смогли собрать финансирование и вынуждены были отказаться от своих планов.

Наконец, новозеландский этап, который после 10-летней паузы состоялся в 2022-м, также не смог сохранить свое место. Гонка пользуется популярностью у участников и поклонников ралли, однако нехватка государственной поддержки сыграла против нее.

Чемпионат мира второй год подряд финиширует поздней осенью в Японии.

Календарь чемпионата мира по ралли на 2023 год

Этап Дата Гонка Покрытие 1 19-22 января Ралли Монте-Карло снег/лед/асфальт 2 9-12 февраля Ралли Швеция снег 3 16-19 марта Ралли Мексика гравий 4 20-23 апреля Ралли Хорватия асфальт 5 11-14 мая Ралли Португалия гравий 6 1-4 июня Ралли Италия гравий 7 22-25 июня Ралли Кения гравий 8 20-23 июля Ралли Эстония гравий 9 3-6 августа Ралли Финляндия гравий 10 7-10 сентября Ралли Греция гравий 11 28 сентября – 1 октября Ралли Чили гравий 12 26-29 октября Ралли Центральная Европа асфальт 13 16-19 ноября Ралли Япония асфальт