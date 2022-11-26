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Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год

Участники мирового ралли вновь отправятся в Мексику и Чили, также в предстоящем сезоне состоится совершенно новая европейская гонка

Том Ховард
Автор:
, News editor
Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год
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Меньше чем за два месяца до старта нового чемпионата мира стал известен полный календарь WRC. Можно говорить, что спорт оправился от последствий пандемии и вернулся к глобальному расписанию 

При этом ожидаемого возвращения на Ближний Восток не произошло – эти планы отложены до 2024 года.

В календарь вошли четыре асфальтовых и восемь гравийных гонок, а также традиционный снежный этап в Швеции. Уик-энды распределены равномерно, самая большая пауза составляет семь недель. 

Впервые за три года WRC проведет этап в Мексике (весной 2020-го гонка стала последним «предковидным» соревнованием и была остановлена досрочно). Также в календарь вернулось Ралли Чили – прежде в мировом статусе оно состоялось всего раз, в 2019-м.  

Осенью пройдет совершенно новый асфальтовый этап, который примут дороги Германии, Австрии и Чехии. Эта гонка будет базироваться в Баварии и заменит в календаре Ралли Испания, которого не будет в WRC впервые с 1990 года. Также потерял место в календаре бельгийский этап, который проводили в окрестностях Ипра два последних сезона. 

Организаторы Ралли Северная Ирландия, которым зарезервировали место в августе, не смогли собрать финансирование и вынуждены были отказаться от своих планов. 

Наконец, новозеландский этап, который после 10-летней паузы состоялся в 2022-м, также не смог сохранить свое место. Гонка пользуется популярностью у участников и поклонников ралли, однако нехватка государственной поддержки сыграла против нее. 

Чемпионат мира второй год подряд финиширует поздней осенью в Японии. 

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Календарь чемпионата мира по ралли на 2023 год

Этап Дата Гонка Покрытие
1 19-22 января Monaco Ралли Монте-Карло снег/лед/асфальт
2 9-12 февраля Sweden Ралли Швеция снег
3 16-19 марта Mexico Ралли Мексика гравий
4 20-23 апреля Croatia (Hrvatska) Ралли Хорватия асфальт
5 11-14 мая Portugal Ралли Португалия гравий
6 1-4 июня Italy Ралли Италия гравий
7 22-25 июня Kenya Ралли Кения гравий
8 20-23 июля Estonia Ралли Эстония гравий
9 3-6 августа Finland Ралли Финляндия гравий
10 7-10 сентября Greece Ралли Греция гравий
11 28 сентября – 1 октября Chile Ралли Чили гравий
12 26-29 октября GermanyAustriaCzech Republic Ралли Центральная Европа асфальт
13 16-19 ноября Japan Ралли Япония асфальт
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Команда Hyundai WRC увела гонщиков на сезон-2023 из Toyota и Ford
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