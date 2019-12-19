WRC
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Организаторы WRC нацелились найти замену отмененной гонке в Чили. Команды против

Поделились
Комментарии
Организаторы WRC нацелились найти замену отмененной гонке в Чили. Команды против
Автор:
19 дек. 2019 г., 09:33

Боссы мирового ралли не сошлись с участниками чемпионата во мнении о том, сколько этапов лучше проводить в предстоящем сезоне – 13 или 14.

В декабре стало известно, что из-за гражданских беспорядков не состоится запланированная на середину апреля гонка WRC в Чили. Изначально календарь-2020 должен был стать самым большим за последние 15 лет, однако теперь неясно, сколько этапов в итоге состоится.

Промоутеры чемпионата мира считают, что нужно использовать имеющееся в их распоряжении время и найти новую гонку, которая пройдет вместо Ралли Чили. С точки зрения логистики было бы идеально провести ее в те же сроки в Южной Америке – и здесь кандидатом номер один является Аргентина. У страны уже есть опыт организации международных соревнований, включая «Дакар».

В то же время, есть Ралли Испания, выпавшее из календаря. У его организаторов пока нет полного финансирования, однако они уже заявили о своей заинтересованности. В этом случае гонку можно было бы провести осенью, что оставляет достаточно времени на подготовку. 

В то же время, команды WRC уже дали понять, что им было бы предпочтительнее отказаться от замены и провести 13 этапов вместо 14. 

По информации Motorsport.com, решения о финальной версии календаря стоит ожидать еще до конца этого года или в самом начале следующего. В любом случае это должно быть сделано до старта открывающего чемпионат Ралли Монте-Карло. Гонка стартует 23 января. 

Следующая новость
Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC

Предыдущая новость

Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Автор Джакомо Раули

База данных

Ралли Австралия

Ралли Австралия

14 нояб. - 17 нояб.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Шейкдаун
чт 14 нояб.
чт 14 нояб.
00:00
08:00
Первый день
чт 14 нояб.
чт 14 нояб.
08:30
16:30
Второй день
пт 15 нояб.
пт 15 нояб.
01:00
09:00
Третий день
сб 16 нояб.
сб 16 нояб.
00:33
08:33
Четвертый день
сб 16 нояб.
вс 17 нояб.
23:03
07:03
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Я лучше улечу на Марс». Вольф о возможном переходе в Ferrari

2
Формула 1

В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее

3
Формула 1

Мнение: Алонсо не нужен Mercedes, его возвращение станет ошибкой

4
Формула 1

Райкконен: в Alfa Romeo-2019 было легче, чем в Ferrari-2014

5
Формула 1

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды

Самое важное:

Организаторы WRC нацелились найти замену отмененной гонке в Чили. Команды против
WRC

Организаторы WRC нацелились найти замену отмененной гонке в Чили. Команды против

Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC
WRC

Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC

Skoda свернула заводскую программу в WRC
WRC

Skoda свернула заводскую программу в WRC

Hyundai задумалась о второй команде в WRC, чтобы сохранить Брина и Миккельсена
WRC

Hyundai задумалась о второй команде в WRC, чтобы сохранить Брина и Миккельсена

«Предпочитаю сам составить впечатление». Ожье не поверил сплетням о Toyota
WRC

«Предпочитаю сам составить впечатление». Ожье не поверил сплетням о Toyota

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.