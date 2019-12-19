Организаторы WRC нацелились найти замену отмененной гонке в Чили. Команды против

В декабре стало известно, что из-за гражданских беспорядков не состоится запланированная на середину апреля гонка WRC в Чили. Изначально календарь-2020 должен был стать самым большим за последние 15 лет, однако теперь неясно, сколько этапов в итоге состоится.

Промоутеры чемпионата мира считают, что нужно использовать имеющееся в их распоряжении время и найти новую гонку, которая пройдет вместо Ралли Чили. С точки зрения логистики было бы идеально провести ее в те же сроки в Южной Америке – и здесь кандидатом номер один является Аргентина. У страны уже есть опыт организации международных соревнований, включая «Дакар».

В то же время, есть Ралли Испания, выпавшее из календаря. У его организаторов пока нет полного финансирования, однако они уже заявили о своей заинтересованности. В этом случае гонку можно было бы провести осенью, что оставляет достаточно времени на подготовку.

В то же время, команды WRC уже дали понять, что им было бы предпочтительнее отказаться от замены и провести 13 этапов вместо 14.

По информации Motorsport.com, решения о финальной версии календаря стоит ожидать еще до конца этого года или в самом начале следующего. В любом случае это должно быть сделано до старта открывающего чемпионат Ралли Монте-Карло. Гонка стартует 23 января.