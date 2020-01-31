Организаторы Ралли Швеция заверили, что гонка состоится
Опираясь на прогнозы синоптиков, устроители второго этапа WRC выпустили заявление. что погодные условия не помешают проведению соревнований.
После недавней отмены Ралли Чили существовала угроза, что календарь WRC потеряет и еще один этап: из-за необычно теплой зимы оказалась под угрозой шведская гонка, для проведения которой нужен достаточный уровень снежного покрова.
До прошлой недели ситуация была такова, что только трассы воскресных спецучастков были в снегу, тогда как дороги, где гонщикам предстояло соревноваться на протяжении трех первых дней, оставались грунтовыми.
Однако вечером в четверг организаторы гонки выпустили пресс-релиз, в котором выразили уверенность в успешном проведении соревнований.
«Команда ралли активно работает над подготовкой второго этапа чемпионата мира, – гласит документ. – Гонка будет проведена в шведском районе Вармланд, а также частично на территории Норвегии.
Несмотря на плохие погодные условия, организаторы уверены, что в ближайшие дни морозы усилятся, что укрепит дороги. Также до начала соревнований ожидается выпадение снега».
Гленн Олсон, директор Ралли Швеция, встретился с промоутерами WRC и представителями FIA по ходу этапа в Монте-Карло, где заручился их поддержкой.
«Мы продолжим совместную работу с FIA и WRC, – приводятся его слова в заявлении. – Мы не видим в проведении гонки никаких проблем. Понятно, что у нас нет возможности контролировать погоду, но мы готовим отличное Ралли Швеция для участников и болельщиков».
Гонка в Швеции должна пройти 13-16 февраля.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Швеция
|Автор
|Джакомо Раули
Организаторы Ралли Швеция заверили, что гонка состоится
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