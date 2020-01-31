Организаторы Ралли Швеция заверили, что гонка состоится

После недавней отмены Ралли Чили существовала угроза, что календарь WRC потеряет и еще один этап: из-за необычно теплой зимы оказалась под угрозой шведская гонка, для проведения которой нужен достаточный уровень снежного покрова.

До прошлой недели ситуация была такова, что только трассы воскресных спецучастков были в снегу, тогда как дороги, где гонщикам предстояло соревноваться на протяжении трех первых дней, оставались грунтовыми.

Однако вечером в четверг организаторы гонки выпустили пресс-релиз, в котором выразили уверенность в успешном проведении соревнований.

«Команда ралли активно работает над подготовкой второго этапа чемпионата мира, – гласит документ. – Гонка будет проведена в шведском районе Вармланд, а также частично на территории Норвегии.

Несмотря на плохие погодные условия, организаторы уверены, что в ближайшие дни морозы усилятся, что укрепит дороги. Также до начала соревнований ожидается выпадение снега».

Гленн Олсон, директор Ралли Швеция, встретился с промоутерами WRC и представителями FIA по ходу этапа в Монте-Карло, где заручился их поддержкой.

«Мы продолжим совместную работу с FIA и WRC, – приводятся его слова в заявлении. – Мы не видим в проведении гонки никаких проблем. Понятно, что у нас нет возможности контролировать погоду, но мы готовим отличное Ралли Швеция для участников и болельщиков».

Гонка в Швеции должна пройти 13-16 февраля.