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WRC / Ралли Швеция / Новость

Организаторы Ралли Швеция заверили, что гонка состоится

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Организаторы Ралли Швеция заверили, что гонка состоится
Автор:
31 янв. 2020 г., 12:00

Опираясь на прогнозы синоптиков, устроители второго этапа WRC выпустили заявление. что погодные условия не помешают проведению соревнований.

После недавней отмены Ралли Чили существовала угроза, что календарь WRC потеряет и еще один этап: из-за необычно теплой зимы оказалась под угрозой шведская гонка, для проведения которой нужен достаточный уровень снежного покрова. 

До прошлой недели ситуация была такова, что только трассы воскресных спецучастков были в снегу, тогда как дороги, где гонщикам предстояло соревноваться на протяжении трех первых дней, оставались грунтовыми. 

Однако вечером в четверг организаторы гонки выпустили пресс-релиз, в котором выразили уверенность в успешном проведении соревнований.

«Команда ралли активно работает над подготовкой второго этапа чемпионата мира, – гласит документ. – Гонка будет проведена в шведском районе Вармланд, а также частично на территории Норвегии. 

Несмотря на плохие погодные условия, организаторы уверены, что в ближайшие дни морозы усилятся, что укрепит дороги. Также до начала соревнований ожидается выпадение снега».

Гленн Олсон, директор Ралли Швеция, встретился с промоутерами WRC и представителями FIA по ходу этапа в Монте-Карло, где заручился их поддержкой.

«Мы продолжим совместную работу с FIA и WRC, – приводятся его слова в заявлении. – Мы не видим в проведении гонки никаких проблем. Понятно, что у нас нет возможности контролировать погоду, но мы готовим отличное Ралли Швеция для участников и болельщиков».

Гонка в Швеции должна пройти 13-16 февраля.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Швеция
Автор Джакомо Раули

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