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WRC Новости

Opel поддержал Renault в требовании создать электро-WRC

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, Редактор

Немецкий производитель готов построить новый раллийный электрокар e-Corsa как только будет принят соответствующий регламент

Opel поддержал Renault в требовании создать электро-WRC

Похоже, электрокары всерьез могут помочь с решением проблемы дефицита автопроизводителей в мировом ралли. Ранее мы писали, что Renault готова прийти в чемпионат мира при появлении там чисто электрических категорий. Теперь о желании составить французам компанию заявили и в Opel.

Ранее Opel стала первой маркой, создавшей раллийный гоночный электрокар e-Corsa. Уже в этом году такие электромобили участвуют в монокубке, большинство этапов которого проходят в Германии. Однако в компании явно дали понять, что нацелены на приход в WRC.

«Мы уже подумываем о раллийном электромобиле следующего поколения, но нам очень важно, чтобы наконец были принят регламент еРалли5, согласно которому мы бы и подготовили машины, – заявил изданию Dirt Fish глава Opel Motorsport Йорг Шротт. –Пока мы два или три раза демонстрировали концепт ребятам из FIA, и они выглядели очень заинтересованными.

В свою очередь представители FIA посещали наши этапы, проходившие в Германии и смотрели, как у нас все организовано, проверяли наши правила. Так что они увидели, что мы уже делаем что-то подобное и вполне возможно в ближайшем будущем запустить уже международый класс ралли на электромобилях».

Дорожный электромобиль Opel e-Corsa построен на общей платформе концерна Stellantis. У него есть родственные модели Peugeot, Citroen и DS с таким же электроприводом.

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