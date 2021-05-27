Для 19-летнего Сольберга гонка на Сардинии должна была стать вторым этапом чемпионата мира на технике топовой категории мирового ралли. Однако вместо этого сыну чемпиона мира WRС и WRX придется отправиться на карантин – у его отца Петтера диагностировали коронавирус, потому изоляция является обязательной по протоколу FIA и европейским требованиям.

Как рассказал сам гонщик, они постоянно общались с отцом, и тот в какой-то момент почувствовал легкое недомогание.

«Как вы можете себе представить, я был невероятно разочарован этой новостью, – цитирует Оливера пресс-служба. – Чувствую себя опустошенным.

Но в то же время за последний год мы видели, на что способен коронавирус. Папа в порядке, лишь небольшое недомогание, и мыслями я с ним.

Сложно принять это, но мое время выступить на Hyundai i20 Coupe WRC еще придет. Установлены специальные протоколы, и мы должны соблюдать их, чтобы остановить распространение вируса».

Сольберг-младший уже выступил за Hyundai на машине WRC в февральском Ралли Арктика, где финишировал седьмым. Свой обязательный карантин он проведет в одной из гостинец Порту.

Недавно FIA на полгода отстранила от выступлений другого пилота WRC Оле-Кристиана Вейбю за то, что тот не сообщил о положительном анализе на коронавирус, хотя знал об этом.

Ралли Сардиния пройдет в первый уик-энд июня.

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