Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца
Молодой гонщик Hyundai не сможет выступить на ближайшем этапе WRC, поскольку того требуют карантинные правила
Для 19-летнего Сольберга гонка на Сардинии должна была стать вторым этапом чемпионата мира на технике топовой категории мирового ралли. Однако вместо этого сыну чемпиона мира WRС и WRX придется отправиться на карантин – у его отца Петтера диагностировали коронавирус, потому изоляция является обязательной по протоколу FIA и европейским требованиям.
Как рассказал сам гонщик, они постоянно общались с отцом, и тот в какой-то момент почувствовал легкое недомогание.
«Как вы можете себе представить, я был невероятно разочарован этой новостью, – цитирует Оливера пресс-служба. – Чувствую себя опустошенным.
Но в то же время за последний год мы видели, на что способен коронавирус. Папа в порядке, лишь небольшое недомогание, и мыслями я с ним.
Сложно принять это, но мое время выступить на Hyundai i20 Coupe WRC еще придет. Установлены специальные протоколы, и мы должны соблюдать их, чтобы остановить распространение вируса».
Сольберг-младший уже выступил за Hyundai на машине WRC в февральском Ралли Арктика, где финишировал седьмым. Свой обязательный карантин он проведет в одной из гостинец Порту.
Недавно FIA на полгода отстранила от выступлений другого пилота WRC Оле-Кристиана Вейбю за то, что тот не сообщил о положительном анализе на коронавирус, хотя знал об этом.
Ралли Сардиния пройдет в первый уик-энд июня.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Италия
|Пилоты
|Петтер Сольберг , Оливер Сольберг
|Команды
|Hyundai Motorsport
|Автор
|Том Ховард