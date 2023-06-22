«Охрана запретила ехать быстрее 50 км/ч». Гонщик WRC прокатил президента Кении
Пьер-Луи Лубэ рассказал об удивительной миссии, которую ему доверили перед стартом африканского этапа чемпионата
В среду президент Кении, 56-летний Уильям Руто, приехал в лагерь Ралли Сафари, седьмого этапа чемпионата мира. Гонка отмечает в этом году свое 70-летие, однако прежде Руто никогда не имел отношения ни к этому ралли, ни вообще к автоспорту.
Президенту, биологу по образованию, устроили настоящее погружение в мир скорости – Пьер-Луи Лубэ прокатил его в штурманском кресле по трассе тестового СУ на своей Ford Puma команды M-Sport.
Об интересных подробностях поездки француз рассказал вскоре после ее завершения.
«Это был приятный момент, – объяснил Пьер-Луи. – Сначала я вообще не переживал, но потом президентская охрана запретила мне разгоняться больше 50 км/ч. Я ответил им, что тогда господину Руто наша поездка совершенно не понравится. Я взял ответственность на себя – и помчался изо всех сил.
Я понимал, что после слов секьюрити на мне лежит невероятная ответственность. И испытывал нешуточный стресс – но, к счастью, все прошло успешно».
Сам президент явно пребывал после поездки в легком шоке. «Даже не знаю, что сказать, это просто безумие, – отметил глава государства. – Что-то совершенно невероятное, такое я точно не забуду.
Скорость была такой огромной, что я едва мог видеть дорогу. Эти парни – настоящие профи, а наше приключение я могу назвать одним из тех, что навсегда меняет вашу жизнь».
Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Контракт организаторов Ралли Кения с WRC рассчитан до2026 года. Руто заверил, что страна продолжит поддержку гонки.
«Борьба стартует в четверг, и мне уже сообщили, что работодателям не удается удерживать людей на своих местах – в четверг и пятницу миллионы кенийцев собираются ехать смотреть за событиями на трассе.
Они придумывают для этого самые разные причины и отговорки. Мне, к сожалению, это не удалось – я буду работать».
Ралли Сафари стартовало в четверг в Найроби, столице страны.
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