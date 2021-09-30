Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
WRC Новость

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Автор:
, главный редактор

Француз поставил себе цель в следующем году дебютировать в гонках на выносливость

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Многократный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье 7 ноября примет участие в тестах команд-участниц чемпионата мира по гонкам на выносливость, которые пройдут на трассе в Бахрейне. По ходу заездов француз сядет за руль спортпрототипа заводской команды Toyota.

Неофициальная информация о возможности такого развития событий не раз появлялась по ходу этого сезона – на этот же раз сам Ожье сообщил об участии в тестах журналистам сайта DirtFish.

Напомним, что француз (имеющий на счету 7 чемпионских титулов и лидирующий в настоящий момент в чемпионате мира) планирует в конце этого сезона прекратить выступления в WRC по полной программе. При этом Ожье не хочет уходить из гонок в целом – и в силу его нынешних связей с маркой Toyota логичным вариантом для спортсмена было бы чередование выступлений в ралли (в чем заинтересована команда японской марки) и гонках на выносливость.

«По итогам тестов у нас будет возможность оценить объем работы, который мне потребуется осуществить, чтобы получить шанс на место в команде чемпионата WEC, – заявил Ожье. – После этого мы сможем представить, какой может быть моя программа в гонках на выносливость – а отталкиваясь от нее, сможем прикинуть и планы выступлений в WRC».

При этом пилот не исключает, что в рамках подготовки к дебюту в WEC ему придется выступить на этапах менее престижных турниров – подходящим вариантом может стать, к примеру, проводящаяся зимой Азиатская серия «Ле-Ман».

У Ожье нет опыта выступлений в гонках на выносливость – но на старт кольцевых гонок француз выходил не раз. В частности, он принимал участие в этапах DTM, ADAC GT и Суперкубка Porsche. Также в 2017 году раллист протестировал на «Ред Булл Ринге» одноименной команды, выступающей в Формуле 1.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

Предыдущая новость

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

1 ч
2
Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

22 ч
3
Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

1 дн
4
Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

21 ч
5
Формула 1

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи

2 ч
Самое важное:
Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota
WRC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

2 ч
Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
WRC

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

28 сент. 2021 г.
В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице
WRC

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

20 сент. 2021 г.
Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов
WRC

Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов

17 сент. 2021 г.
Сезон разводов в WRC продолжается: еще два пилота меняют штурманов
WRC

Сезон разводов в WRC продолжается: еще два пилота меняют штурманов

16 сент. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Toyota рассматривает вариант возвращения в IndyCar
IndyCar

Toyota рассматривает вариант возвращения в IndyCar

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!
Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

Mercedes против McLaren: разбор финала гонки в Сочи Гран При России
Формула 1

Mercedes против McLaren: разбор финала гонки в Сочи

Себастьен Ожье Больше от
Себастьен Ожье
Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota
WRC

Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota

Дорогой Леба: Ожье обсуждает с Toyota старт в «Ле-Мане»
WRC

Дорогой Леба: Ожье обсуждает с Toyota старт в «Ле-Мане»

Рованпера на Ралли Эстония одержал первую победу в карьере Ралли Эстония
WRC

Рованпера на Ралли Эстония одержал первую победу в карьере

Больше от
Toyota Gazoo Racing WEC
«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

«Рыдал как девчонка». Пилот о победе в Ле-Мане с восьмой попытки

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды
Формула 1

Наш рейтинг: Toyota держит оборону, Skoda бьет рекорды

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров Спа
WEC

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?
Формула 1 Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!
Формула 1 Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи
Формула 1 Формула 1

Босс Alfa Romeo раскритиковал FIA за снисхождение к Норрису в Сочи

Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи
Формула 1 Формула 1

Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги
Формула 1 Формула 1

Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

Формула 1 включила Гран При Катара в календарь 2021 года
Формула 1 Формула 1

Формула 1 включила Гран При Катара в календарь 2021 года

Самое важное:

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota
WRC WRC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами
WRC WRC

Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице
WRC WRC

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов
WRC WRC

Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.