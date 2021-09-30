Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Многократный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье 7 ноября примет участие в тестах команд-участниц чемпионата мира по гонкам на выносливость, которые пройдут на трассе в Бахрейне. По ходу заездов француз сядет за руль спортпрототипа заводской команды Toyota.

Неофициальная информация о возможности такого развития событий не раз появлялась по ходу этого сезона – на этот же раз сам Ожье сообщил об участии в тестах журналистам сайта DirtFish.

Напомним, что француз (имеющий на счету 7 чемпионских титулов и лидирующий в настоящий момент в чемпионате мира) планирует в конце этого сезона прекратить выступления в WRC по полной программе. При этом Ожье не хочет уходить из гонок в целом – и в силу его нынешних связей с маркой Toyota логичным вариантом для спортсмена было бы чередование выступлений в ралли (в чем заинтересована команда японской марки) и гонках на выносливость.

«По итогам тестов у нас будет возможность оценить объем работы, который мне потребуется осуществить, чтобы получить шанс на место в команде чемпионата WEC, – заявил Ожье. – После этого мы сможем представить, какой может быть моя программа в гонках на выносливость – а отталкиваясь от нее, сможем прикинуть и планы выступлений в WRC».

При этом пилот не исключает, что в рамках подготовки к дебюту в WEC ему придется выступить на этапах менее престижных турниров – подходящим вариантом может стать, к примеру, проводящаяся зимой Азиатская серия «Ле-Ман».

У Ожье нет опыта выступлений в гонках на выносливость – но на старт кольцевых гонок француз выходил не раз. В частности, он принимал участие в этапах DTM, ADAC GT и Суперкубка Porsche. Также в 2017 году раллист протестировал на «Ред Булл Ринге» одноименной команды, выступающей в Формуле 1.