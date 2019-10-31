Официально: Тянак подтвердил переход в Hyundai
Едва оформив чемпионский титул в составе команды Toyota, эстонский раллист решил перейти из японской команды в корейскую.
В следующем году Отт Тянак будет выступать в чемпионате мира по ралли за заводскую команду Hyundai. Об этом эстонский раллист объявил в своем твитер-аккаунте одновременно с появлением пресс-релиза, выпущенного корейским концерном.
Подтверждая свой новый контракт, Тянак заявил: «Я всегда видел, как они сильны – и теперь мне будет интересно посмотреть на работу команды изнутри».
В минувший уик-энд на Ралли Испания Тянак досрочно выиграл чемпионат мира. Он сделал это, будучи пилотом команды Toyota, за которую выступал два последних года. До этого в течение нескольких лет он выступал на автомобилях Ford либо в основном составе команды M-Sport, либо на технике, подготовленной и обслуживающейся британской компанией, под флагом того или иного частного коллектива.
Партнером Тянака будет его главный соперник в чемпионате этого года Тьерри Невилль, а за рулем третьей машины будут сменять друг друга Себастьен Леб и Дани Сордо.
Таким образом, главной интриг в мире ралли в ближайшие месяцы будет вопрос, кто же придет на смену Тянаку в Toyota. По слухам, не слишком удачные выступления в составе Citroen многократного чемпиона мира Себастьена Ожье сподвигли француза рассмотреть вариант о переходе в японский коллектив.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Отт Тянак
|Автор
|Сергей Иванов
Официально: Тянак подтвердил переход в Hyundai
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