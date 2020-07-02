Официально: сезон WRC возобновится в сентябре в Эстонии
FIA опубликовала новый раллийный календарь из пяти осенних гонок – еще две названы запасными
После трех этапов на старте сезона, за которыми последовала череда отмен и переносов, организаторы мирового ралли представили список гонок на вторую половину сезона. Чемпионат впервые приедет в Эстонию, которая пополнит список этапов WRC – с 1973 года в нем набралось уже 32 страны. Прежде прибалтийское ралли входило в календарь чемпионата Европы.
Борьба за раллийный титул возобновится 4-6 сентября. Гонка будет базироваться в Тарту и пройдет в укороченном формате. На пятницу запланирована только церемония открытия, а спецучастки пройдут в субботу и воскресенье.
После этого состоятся гонки в Турции, Германии и Италии, а в конце ноября сезон финиширует в Японии – что особенно примечательно, так как ранее страна отказалась от этапов MotoGP и Формулы 1.
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Так как чемпионат мира должен состоять минимум из восьми соревнований, устроители WRC для подстраховки рассматривают гонки в Бельгии и Хорватии в качестве запасных.
В каждой из предстоящих гонок также выйдут на старт участники зачетов WRС2 и WRC3.
В официальном заявлении также подтверждается отмена Ралли Аргентина, которое раньше имело статус отложенного.
После трех состоявшихся гонок в общем зачете WRC лидируют Себастьен Ожье и команда Toyota.
Календарь WRC на 2020 год
|Этап
|Гонка
|Дата
|1
|Монте-Карло
|23 - 26 января
|2
|Швеция
|13 - 16 февраля
|3
|Мексика
|12 - 15 марта
|4
|Эстония
|4 - 6 сентября
|5
|Турция
|24 - 27 сентября
|6
|Германия
|15 - 18 октября
|7
|Италия
|29 октября - 1 ноября
|8
|Япония
|19 - 22 ноября
Бельгийское Ралли Ипр (2-4 октября) Ралли Хорвания (дата будет названа позже) остаются запасными гонками.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Александр Кабановский