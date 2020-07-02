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WRC / Новость

Официально: сезон WRC возобновится в сентябре в Эстонии

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Официально: сезон WRC возобновится в сентябре в Эстонии
Автор:
, Ответственный редактор
2 июл. 2020 г., 10:17

FIA опубликовала новый раллийный календарь из пяти осенних гонок – еще две названы запасными

После трех этапов на старте сезона, за которыми последовала череда отмен и переносов, организаторы мирового ралли представили список гонок на вторую половину сезона. Чемпионат впервые приедет в Эстонию, которая пополнит список этапов WRC – с 1973 года в нем набралось уже 32 страны. Прежде прибалтийское ралли входило в календарь чемпионата Европы.   

Борьба за раллийный титул возобновится 4-6 сентября. Гонка будет базироваться в Тарту и пройдет в укороченном формате. На пятницу запланирована только церемония открытия, а спецучастки пройдут в субботу и воскресенье. 

После этого состоятся гонки в Турции, Германии и Италии, а в конце ноября сезон финиширует в Японии – что особенно примечательно, так как ранее страна отказалась от этапов MotoGP и Формулы 1. 

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Так как чемпионат мира должен состоять минимум из восьми соревнований, устроители WRC для подстраховки рассматривают гонки в Бельгии и Хорватии в качестве запасных.

В каждой из предстоящих гонок также выйдут на старт участники зачетов WRС2 и WRC3.

В официальном заявлении также подтверждается отмена Ралли Аргентина, которое раньше имело статус отложенного. 

После трех состоявшихся гонок в общем зачете WRC лидируют Себастьен Ожье и команда Toyota.

Календарь WRC на 2020 год

Этап  Гонка Дата
1 Monaco Монте-Карло 23 - 26 января
2 Sweden Швеция 13 - 16 февраля
3 Mexico Мексика 12 - 15 марта 
4 Estonia Эстония 4 - 6 сентября
5 Turkey Турция 24 - 27 сентября
6 Germany Германия  15 - 18 октября
7 Italy Италия 29 октября - 1 ноября
8 Japan Япония 19 - 22 ноября

Бельгийское Ралли Ипр (2-4 октября) Ралли Хорвания (дата будет названа позже) остаются запасными гонками.

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Александр Кабановский

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