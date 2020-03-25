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WRC / Ралли Португалия / Новость

Официально: Ралли Португалия и Ралли Италия перенесены

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Официально: Ралли Португалия и Ралли Италия перенесены
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 07:08

Чемпионат возобновится не раньше середины лета, когда в Кении должно пройти вернувшееся в календарь Ралли Сафари в Кении

Организаторы португальского и итальянского этапов Чемпионата мира по ралли официально попросили об их переносе в связи с вспышкой заболевания от коронавируса. И получили на это согласие от FIA и руководства чемпионата. Напомним, что Ралли Португалия должно было стартовать 21 мая, Ралли Италия – 4 июня.

Новые даты проведения этих этапов пока не назначены. В настоящий момент ближайшим этапом WRC в календаре значится Ралли Сафари, которое стартует в Кении только 16 июля.

Ранее из-за эпидемии было перенесено Ралли Аргентина. При этом в чемпионате в этом сезоне успели провести три этапа. Два из них, правда, были сокращены: дистанцию Ралли Швеция срезали из-за аномально теплой зимы, а последние спецучастки в Мексике отменили уже из-за коронавируса – чтобы дать командам возможность вернуться в Европу до введения карантина.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли Португалия

Ралли Португалия

21 мая - 24 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

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