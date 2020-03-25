Официально: Ралли Португалия и Ралли Италия перенесены
Чемпионат возобновится не раньше середины лета, когда в Кении должно пройти вернувшееся в календарь Ралли Сафари в Кении
Организаторы португальского и итальянского этапов Чемпионата мира по ралли официально попросили об их переносе в связи с вспышкой заболевания от коронавируса. И получили на это согласие от FIA и руководства чемпионата. Напомним, что Ралли Португалия должно было стартовать 21 мая, Ралли Италия – 4 июня.
Новые даты проведения этих этапов пока не назначены. В настоящий момент ближайшим этапом WRC в календаре значится Ралли Сафари, которое стартует в Кении только 16 июля.
Ранее из-за эпидемии было перенесено Ралли Аргентина. При этом в чемпионате в этом сезоне успели провести три этапа. Два из них, правда, были сокращены: дистанцию Ралли Швеция срезали из-за аномально теплой зимы, а последние спецучастки в Мексике отменили уже из-за коронавируса – чтобы дать командам возможность вернуться в Европу до введения карантина.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Португалия
|Автор
|Сергей Иванов
Официально: Ралли Португалия и Ралли Италия перенесены
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